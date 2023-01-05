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Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Starbucks zamlı fiyatları

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, bir kez daha zam haberiyle gündeme geldi. ABD kökenli markanın ürünlerinin yeni zamlı fiyatları ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, 2023 Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu sorularının yanıtları...

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  • Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Starbucks'a yüzde kaç zam geldi?

    Ülkemizde de geniş bir tüketici kitlesine sahip olan Starbucks, ürünlerine zam yaptı. Söz konusu zammın ardından Starbucks'ın Türkiye genelindeki fiyatlarına dair bilgileri derledik. İşte, ayrıntılar...
  • Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Starbucks'a yüzde kaç zam geldi?

    STARBUCKS'A NE KADAR ZAM GELDİ?

    Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve Türkiye’de de sayısız şubeye sahip Starbucks, Türkiye fiyatlarına zam geldi.

    Starbucks'ın tüm kahve ürünlerinde yüzde 30 oranında artış yapıldı.
  • Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Starbucks'a yüzde kaç zam geldi?

    Starbucks tall filtre kahve: 32,00 TL

    Starbucks grande filtre kahve: 36,00 TL

    Starbucks venti filtre kahve: 41,00 TL
  • Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Starbucks'a yüzde kaç zam geldi?

    Starbucks Venti Iced Cappuccino fiyatı: 50,00 TL

    Starbucks Americano tall kahve fiyatı: 35,00 TL

    Starbucks tall Caffe Latte: 39,00 TL
  • Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Starbucks'a yüzde kaç zam geldi?

    Starbucks grande Caffe Latte: 45,00 TL

    Starbucks venti Caffe Latte: 50,00 TL

    Starbucks Signature Hot Chocolate tall fiyatı: 48,00 TL

    Starbucks Signature Hot Chocolate grande fiyatı: 54,00 TL
  • Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Starbucks'a yüzde kaç zam geldi?

    Starbucks Signature Hot Chocolate venti fiyatı: 60,00 TL

    Starbucks Caffe Mocha tall fiyatı: 53,00 TL

    Starbucks Caffe Mocha grande fiyatı: 61,00 TL

    Starbucks Caffe Mocha venti fiyatı: 67,00 TL
  • Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Starbucks'a yüzde kaç zam geldi?

    Flat White 40,00 TL

    Ristretto Bianco 40,00 TL

    Espresso tek 25,00 TL

    Espresso duble 31,00 TL
  • Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Starbucks'a yüzde kaç zam geldi?

    Türk Kahvesi tek 28,00 TL

    Türk Kahvesi duble 32,00 TL

    Caffe Americano tall 35,00 TL

    Caffe Americano grande 39,00 TL
  • Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Starbucks'a yüzde kaç zam geldi?

    Caffe Americano venti 44,00 TL

    Filtre kahve tall 32,00 TL

    Filtre kahve grande 36,00 TL

    Filtre kahve venti 41,00 TL

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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