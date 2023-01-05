STARBUCKS'A NE KADAR ZAM GELDİ?



Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve Türkiye’de de sayısız şubeye sahip Starbucks, Türkiye fiyatlarına zam geldi.



Starbucks'ın tüm kahve ürünlerinde yüzde 30 oranında artış yapıldı.