Son zamlardan sonra oyuncular Steam'a odaklanmış durumdalar. Herkes zamların nedenlerine ve oranlarına odaklanmış durumda. Steam'den gelen son haberler ise hiç iç açıcı değil. Oyun fiyatları bir anda 8-9 katına çıktı. Hal böyleyken herkesin aklında belli başlı sorular var. Steam oyun fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi ve hangi oyunlar zamlandı? İşte çok sorulan soruların cevapları...

STEAM ZAMLARI OYUNCULARI ÜZDÜ

Steam uzun bir süredir hem bağımsız yapımcıların hem de oyuncunun yanında olmak için oyun fiyatlarını sübvanse ediyor. Bunu açıklamak gerekirse yapımcının 50 dolara piyasaya sürdüğü oyun normalde 800 lira civarında satılması gerekirken Steam bunu 250-300 TL bandında satışa sunuyordu.



Steam bölgesel fiyatlandırma politikası izlediğinden dolayı her oyunun fiyatı her ülkede aynı değil. Ülkelerin alım gücünce ve diğer faktörlere bağlı olarak sabit bir kur belirleniyor. Yine de oyunun fiyatını belirlemek yayıncı şirkete düşüyor. Bu da neden bazı oyunların çok yüksek fiyatlı olduğunu açıklıyor. Hatta bir dönem bu durum kötüye bile kullanılıyordu.

STEAM NEDEN ZAMLANDI?

Oyuncuların kalbinde bambaşka yere sahip olan Steam, bu sefer yaptığı zam ile hayal kırıklığına uğrattı. Oyun sektöründe dengeleri alt üst eden ve dijital mağazacılık anlayışının yaygınlaşmasını sağlayan Steam, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli bir geniş kitleye sahip. Ülkemizde bulunan döviz kurlarının hareketliliği ve Steam'in bölgesel fiyatlandırma politikasını son dönemlerde kullanıcılar tarafından kötüye kullanılmasının bu zamlanmaya etkisi olduğu konuşulanlar arasında.

STEAM SON ZAMLARI