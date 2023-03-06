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Haberler Otomobil Stellantis çalışanlarına tır şoförlüğü teklif ediyor
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Stellantis çalışanlarına 'tır şoförü olur musun' diye soruyor

Avrupa'da ürettiği araçların teslimatında lojistik sorunları ile boğuşan üreticilerden Stellantis, sorunun çözümü için alışılmışın dışında bir yola başvurdu. Yapılan açıklamaya göre, Stellantis, çalışanlarına üretilen araçları teslim etmeleri için tır şoförlüğü yapıp yapmak istemediklerini sormaya başladı. Çalışanlarına bu konuda bir e-mail gönderen üretici, teklifi kabul eden 140 personeline tır şoförlüğü eğitimi veriyor

Stellantis çalışanlarına tır şoförlüğü teklif ediyor
HABERTURK.COM

Son yıllarda birçok fazla kriz ile karşı karşıya kalan otomotiv sektörü, son günlerde ise lojistik krizi yaşıyor.

FCA ve PSA'nın birleşiminden ortaya çıkan Stellantis, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile baş gösteren söz konusu yeni kriz yüzünden, ürettiği araçların Avrupa genelindeki bayilere teslimatını yapacak tır şoförü bulamıyor.

Çareyi üretimde çalışan personelde arayan Stellantis, çalışanlarına üretilen araçları teslim etmeleri için tır şoförlüğü yapıp yapmak istemediklerini sormaya başladı.

140 KİŞİYE EĞİTİM VERİYOR

Automotive News Europe'un haberine göre, çalışanlarına bu konuda bir e-mail gönderen üretici, tır şoförlüğü yaparak ek gelir elde etmek isteyen fabrika personeline eğitim vermeye başladı.

İlk etapta 140 kişi programa dahil olurken, Stellantis'in yeni tırlar satın almak için görüşmelere başladığı da edinilen bilgiler arasında.

Yapılan açıklamaya göre, tır şoförlüğüne başlayan fabrika çalışanları, istediği takdirde eski işlerine dönebilecek. Kalıcı olarak mesailerini tır kullanarak geçirmek isteyenlere ise bu yönde izin verilecek.

Üretimi tamamlanan bir aracın müşteriye teslim tarihini öne çekmek adına da, Stellantis'in, bayilerin fabrikaya gelip otomobilleri teslim alarak bu şekilde müşterilerine daha hızlı ulaştırmalarını istediği de aktarılıyor.

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