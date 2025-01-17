Çok satan kitapların yazarı Stephen King, en az 25 kişinin ölümüne, onlarca kişinin kaybolmasına neden olan yıkıcı Los Angeles orman yangınlarının etkisi hâlâ sürerken, 2025 Oscar Ödülleri töreninin iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Los Angeles'ın Altadena ve Pacific Palisades bölgelerindeki yangınlar devam ederken, bunun sonucunda Güney California tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biri yaşanırken, korku romanlarının ünlü yazarı, Oscar Ödülleri'nin her zamanki gibi devam etmesine şiddetle karşı çıktığını açıkladı.

77 yaşındaki ABD'li yazar, tahliye emirleri nedeniyle evlerini ve işlerini kaybeden veya yerlerinden edilen binlerce aileye saygısından dolayı, bu yıl Oscar için oy kullanmayacağını duyurdu. "Bence ödülü iptal etmeliler. Los Angeles alevler içindeyken gösteriş olmaz" diyen ünlü yazarın mesajı, takipçileri arasında tartışma başlattı.

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Bugün adayların açıklanacağı Oscar Ödülleri için oylama, 11 ila 18 Şubat arasında yapılacak. Ödüller, 2 Mart'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Oscar'ın daha önceden belirlendiği gibi devam edip etmemesi konusunda King'in takipçileri fikir ayrılığı yaşadı.

Bir okuyucusu; "Lütfen tekrar düşünün. Los Angeles büyük bir darbe aldı. Oscar, fon toplamak ve ruh durumlarını iyileştirmek için bir araç olabilir. Sanat önemlidir, hem iyi zamanlarda hem de kötü zamanlarda" derken, bir başkası; "Oscar hakkında sızlanmak, şehrimizi desteklemenin tam tersini yapmaktır" diyerek, yazara karşı çıktı.

Stephen King'e katıldığını söyleyenler, Oscar töreni öncesi ve sonrasında düzenlenen etkinliklerde görev alanların çoğunun Altadena, Pasadena, Sierra Madre ve Monrovia gibi yangından etkilenen bölgelerde yaşadığını ve ödüllerin yeniden planlanması gerektiğini belirtti.

Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu haftanın başlarında, 10 Şubat'ta yapılması planlanan yıllık Oscar Adayları Öğle Yemeği'nin iptal edildiğini duyurdu. Akademi ayrıca, adayların öğle yemeğinden ayrılan 250 bin doları Sinema ve Televizyon Fonu'ndan orman yangını yardım çalışmalarına bağışlamak üzere yeniden tahsis edecek ve yangınla mücadeleye toplam katkısını 1 milyon dolara çıkaracak.