60 bin dolara alıcı bulması beklenen Jobs'un terlikleri, adı açıklanmayan bir şahıs tarafından 218 bin 750 dolara satın alındı.

İHA'nın haberine göre Jobs'a ait sandaletler, 'Ulien's Auctions' adlı müzayede evinin düzenlediği açık artırmaya çıktı.

ALICININ İSMİ AÇIKLANMADI

Kaliforniya merkezi müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, terliklerin iyi durumda olduğu paylaşıldı.

Bunun yanında terliklerin, 70'li ve 80'li yıllarda Jobs'un gardırobunun vazgeçilmez parçası olduğu belirtildi.