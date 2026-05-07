Strasbourg: 0 - Rayo Vallecano: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi yarı final maçında Strasbourg sahasında Rayo Vallecano'yu ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan konuk takım, bu karşılaşmadan da 1-0 galibiyetle ayrıldı ve finale yükselen taraf oldu.
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 23:57 Güncelleme:
Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Alemao kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekip mücadelenin 90+4. dakikasında Julio Enciso ile penaltı atışından yararlanamadı.
VALLECANO FİNALE YÜKSELDİ
İlk maçı 1-0 kazanan İspanyol ekibi, bu maçı da 1-0 kazanarak toplamda 2-0'lık skorla finale yükseldi. Strasbourg ise turnuvaya yarı finalde havlu attı.
FİNAL 27 MAYIS'TA ALMANYA'DA
Rayo Vallecano'nun finaldeki rakibi İngiliz temsilcisi Crystal Palace oldu. Dev final, 27 Mayıs Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig kentinde oynanacak.
