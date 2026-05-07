        Strasbourg: 0 - Rayo Vallecano: 1 | MAÇ SONUCU (Vallecano, Konferans Ligi'nde finalde)

        Strasbourg: 0 - Rayo Vallecano: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi yarı final maçında Strasbourg sahasında Rayo Vallecano'yu ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan konuk takım, bu karşılaşmadan da 1-0 galibiyetle ayrıldı ve finale yükselen taraf oldu.

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 23:57 Güncelleme:
        Vallecano, Konferans Ligi'nde finalde!

        UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Strasbourg ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

        Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Alemao kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekip mücadelenin 90+4. dakikasında Julio Enciso ile penaltı atışından yararlanamadı.

        VALLECANO FİNALE YÜKSELDİ

        İlk maçı 1-0 kazanan İspanyol ekibi, bu maçı da 1-0 kazanarak toplamda 2-0'lık skorla finale yükseldi. Strasbourg ise turnuvaya yarı finalde havlu attı.

        FİNAL 27 MAYIS'TA ALMANYA'DA

        Rayo Vallecano'nun finaldeki rakibi İngiliz temsilcisi Crystal Palace oldu. Dev final, 27 Mayıs Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig kentinde oynanacak.

        Bender Abbas'ta patlama sesleri
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz"
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
