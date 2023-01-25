Strep A enfeksiyonunda vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artıyor. Son olarak ülkemizde de görülen Strep A virüsü etkisini artırıyor. Genel olarak çocuklarda görülen Strep A bakterisinin nasıl bulaştığı ve belirtileri sıklıkla araştırılmaya başladı. Peki, "Strep A nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, ölümcül mü, tedavisi var mı?" İşte Streptokok' (Strep A) virüsü hakkında tüm detaylar...