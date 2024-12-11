İKİGAİ'Nİ BULMAK İÇİN 10 YÖNTEM

Farkındalık Uygulamaları Yapın: Meditasyon gibi farkındalık teknikleri, içsel benliğinizle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Bu, tutkularınızı ve sizi neyin mutlu ettiğini daha iyi anlamanızı sağlar.

İkigai Diyagramını İnceleyin: Diyagramın dört unsurunu ele alarak, her biri üzerinde serbestçe yazı yazın. Düşüncelerinizi yazarak analiz edin ve kesişim noktalarını belirleyin.