Stuttgart - Bayern Münih: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Bayern Münih, Almanya Süper Kupa maçında Stuttgart'ı 2-1 yenerek 11. kez mutlu sona ulaştı. Bavyera ekibine kupayı getiren golleri Harry Kane ve Luis Diaz kaydetti.
Giriş: 16.08.2025 - 23:44 Güncelleme: 16.08.2025 - 23:44
Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih ile Almanya Kupası'nı kazanan Stuttgart, Almanya Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Bayern, rakibini 2-1 mağlup ederek kupayı 11. kez müzesine götürdü.
Bavyera ekibine kupayı getiren golleri 18'de Harry Kane ile 77'de Luis Diaz kaydetti. Stuttgart'ın tek golü 90+3'te Jamie Leweling'den geldi.
