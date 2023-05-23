Su baskınları ve dolu yağışları riski sürüyor!

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Haftanın en kuvvetli yağışlarını bugün Anadolu geneline yayılmış şekilde görüyoruz, gelecek saatlerde (Ve gece yaklaşırken) Antalya, Isparta, Konya ve çevresinde su baskınları yaşanabilir. Ani rüzgar fırtınası ve orta-iri taneli dolu yağışı, yıldırım düşmesi gibi riskler içeren bu bahar yağmurları Karadeniz'de de sürüyor. Samsun-Ordu arasındaki alanda da su baskınları yaşanabilir ve yine lokal dolu yağışları görülebilir. Deprem bölgesinde Hatay-Osmaniye arasında orta kuvvetli sağanak, K.Maraş-Elbistan boyunca da kuvvetli sağanak bekleniyor. Akşam 20.00 sularında bu kesimdeki yağışlar kesilebilir.

Fotoğraf: DHA "YOĞUN YAĞIŞ SU BASKINLARINI KAÇINILMAZ KILIYOR" Bahar sağanakları Türkiye'de bugün de maddi kayba dönüşüyor, büyük ilçelerin üzerinde sağanak bırakan bulutlar caddeleri su içinde bırakıyor. Şehirlerin bu miktarda yağmur suyunu hızla tahliye edebilecek durumda olmayan üst ve alt yapıları sebebiyle kalabalık ilçeler birden su altında kalabiliyor. Çoğunlukla bir otomobil lastiği boyunca yükselen (Yer yer kirli) su günlük hayatı da aksatıyor.

Etna Yanardağı etkisi - 23 Mayıs Salı - SO2 konsantrasyonu Bu yağmurlar yere inince akış hızını ağaçlık alanlar azaltıyor, alt yapı ise elinden geleni tahliye ediyor. Adana'da ve Ankara'da olduğu gibi metrekareye 30 mm yağmurun 1 saat içerisinde düşmesi, su baskını görüntülerini kaçınılmaz kılıyor.

Etna Yanardağı etkisi - 24 Mayıs Çarşamba İŞTE RİSKİN DEVAM ETTİĞİ BÖLGELER Gelecek saatlerde Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde (kıyılar parçalı bulutlu) bu su baskınlarından yaşayabiliriz, lokal olarak dolu yağışları görebiliriz. Duruma deprem bölgesinde Adıyaman istikametinde de hazırlıklı olmakta yarar var. Osmaniye üzerinden geçen yağışlı hava Adıyaman çevrelerini de etkileyecek. Çarşamba günü (yarın) İstanbul'da yine şehrin yarısının hiç görmediği zayıf-orta kuvvetli bir yağmur geçişi olabilir. Ankara'da ise tahmini olarak çarşamba günü saat 13.00 ile 16.00 arası kuvvetli yağış görülebilir. Yarın öğle saatleri yaklaşırken İzmir'in kıyıdan uzak iç kesimlerinde de kuvvetli sağanak ihtimali yüksek.

Etna Yanardağı etkisi - 25 Mayıs Perşembe Türkiye'nin pek çok büyük kentinde kuvvetli bahar yağmurları görmeye devam edeceğiz, perşembe ve cuma günleri de yağışlı saatler olacak görünüyor. Hafta sonu özellikle Pazar günü bu kez Akdeniz kıyıları da dahil geniş bir alanda kuvvetli yağış yağabilir bu durumu takip ediyoruz. ETNA YANARDAĞI DEĞERLENDİMESİ Etna Yanardağ'ı farklı şiddetlerde olmak üzere son 20 yılda 5 kez patladı, bu patlamalar sonucu atmosfere yoğun bir kül bulutlu yükseldi. Bu küllerin içinde mineraller, gazlar, cam parçaları (Yüksek sıcaklıkta oluşan) ve canlı sağlığı için zararlı pek çok madde bulunuyor. Atmosferde salınırken yukarı seviyelere yükselebilen bu yoğun kül ve gazlar, yukarı seviyede batıdan doğuya esen rüzgarlar ile önce Yunanistan'a, ardından da Türkiye'nin batı ve güney kıyılarına ulaşıyor.