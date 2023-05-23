Su baskınları ve dolu yağışları riski sürüyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Su baskınları ve dolu yağışları riski sürüyor
ABONE OL

Su baskınları ve dolu yağışları riski sürüyor!

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye'nin pek çok büyük kentinde kuvvetli yağışların perşembe ve cuma gününü de kapsayacak şekilde devam edeceğini söyledi. İtalya'daki Etna Yanardağı patlamasını da değerlendiren Öztel, "Sülfür dioksit gazının yoğun olabileceği bölgeler var. Akdeniz üzerinden hızla esen yukarı seviye rüzgarları gelecek 48 saat içinde sülfürü Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusuna taşıyacak. Birkaç gün özellikle haritalardaki kırmızı alanlarda bulunan şehirler daha kirli bir hava soluyacak diyebiliriz" dedi

Su baskınları ve dolu yağışları riski sürüyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Haftanın en kuvvetli yağışlarını bugün Anadolu geneline yayılmış şekilde görüyoruz, gelecek saatlerde (Ve gece yaklaşırken) Antalya, Isparta, Konya ve çevresinde su baskınları yaşanabilir. Ani rüzgar fırtınası ve orta-iri taneli dolu yağışı, yıldırım düşmesi gibi riskler içeren bu bahar yağmurları Karadeniz'de de sürüyor.

Samsun-Ordu arasındaki alanda da su baskınları yaşanabilir ve yine lokal dolu yağışları görülebilir. Deprem bölgesinde Hatay-Osmaniye arasında orta kuvvetli sağanak, K.Maraş-Elbistan boyunca da kuvvetli sağanak bekleniyor. Akşam 20.00 sularında bu kesimdeki yağışlar kesilebilir.

Fotoğraf: DHA

"YOĞUN YAĞIŞ SU BASKINLARINI KAÇINILMAZ KILIYOR"

Bahar sağanakları Türkiye'de bugün de maddi kayba dönüşüyor, büyük ilçelerin üzerinde sağanak bırakan bulutlar caddeleri su içinde bırakıyor. Şehirlerin bu miktarda yağmur suyunu hızla tahliye edebilecek durumda olmayan üst ve alt yapıları sebebiyle kalabalık ilçeler birden su altında kalabiliyor. Çoğunlukla bir otomobil lastiği boyunca yükselen (Yer yer kirli) su günlük hayatı da aksatıyor.

Etna Yanardağı etkisi - 23 Mayıs Salı - SO2 konsantrasyonu
Etna Yanardağı etkisi - 23 Mayıs Salı - SO2 konsantrasyonu

Bu yağmurlar yere inince akış hızını ağaçlık alanlar azaltıyor, alt yapı ise elinden geleni tahliye ediyor. Adana'da ve Ankara'da olduğu gibi metrekareye 30 mm yağmurun 1 saat içerisinde düşmesi, su baskını görüntülerini kaçınılmaz kılıyor.

Etna Yanardağı etkisi - 24 Mayıs &Ccedil;arşamba
Etna Yanardağı etkisi - 24 Mayıs Çarşamba

İŞTE RİSKİN DEVAM ETTİĞİ BÖLGELER

Gelecek saatlerde Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde (kıyılar parçalı bulutlu) bu su baskınlarından yaşayabiliriz, lokal olarak dolu yağışları görebiliriz. Duruma deprem bölgesinde Adıyaman istikametinde de hazırlıklı olmakta yarar var. Osmaniye üzerinden geçen yağışlı hava Adıyaman çevrelerini de etkileyecek.

Çarşamba günü (yarın) İstanbul'da yine şehrin yarısının hiç görmediği zayıf-orta kuvvetli bir yağmur geçişi olabilir. Ankara'da ise tahmini olarak çarşamba günü saat 13.00 ile 16.00 arası kuvvetli yağış görülebilir. Yarın öğle saatleri yaklaşırken İzmir'in kıyıdan uzak iç kesimlerinde de kuvvetli sağanak ihtimali yüksek.

Etna Yanardağı etkisi - 25 Mayıs Perşembe
Etna Yanardağı etkisi - 25 Mayıs Perşembe

Türkiye'nin pek çok büyük kentinde kuvvetli bahar yağmurları görmeye devam edeceğiz, perşembe ve cuma günleri de yağışlı saatler olacak görünüyor. Hafta sonu özellikle Pazar günü bu kez Akdeniz kıyıları da dahil geniş bir alanda kuvvetli yağış yağabilir bu durumu takip ediyoruz.

ETNA YANARDAĞI DEĞERLENDİMESİ

Etna Yanardağ'ı farklı şiddetlerde olmak üzere son 20 yılda 5 kez patladı, bu patlamalar sonucu atmosfere yoğun bir kül bulutlu yükseldi. Bu küllerin içinde mineraller, gazlar, cam parçaları (Yüksek sıcaklıkta oluşan) ve canlı sağlığı için zararlı pek çok madde bulunuyor. Atmosferde salınırken yukarı seviyelere yükselebilen bu yoğun kül ve gazlar, yukarı seviyede batıdan doğuya esen rüzgarlar ile önce Yunanistan'a, ardından da Türkiye'nin batı ve güney kıyılarına ulaşıyor.

Etna Yanardağı etkisi - 26 Mayıs Cuma
Etna Yanardağı etkisi - 26 Mayıs Cuma

Yolculuk süresince dağılarak seyreliyor, yine de sülfür dioksit gazının yoğun olabileceği bölgeler var. Akdeniz üzerinden hızla esen yukarı seviye rüzgarları gelecek 48 saat içinde sülfürü Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusuna taşıyacak. Havadaki sülfürdioksit, karbonmonoksit vb gibi zehirli gazların artışı, sağlıklı bir insanı direkt etkileyebilecek bir durum değil belki ama daha kirli havanın altında yaşıyoruz. Birkaç gün özellikle haritalardaki kırmızı alanlarda bulunan şehirler daha kirli bir hava soluyacak diyebiliriz.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
Sahte ilanla dolandırıcılığa 10 gözaltı
GÜNDEM Sahte ilanla dolandırıcılığa 10 gözaltı
Son dakika haberi: Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu!
GÜNDEM Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu!
Çatıdan üzerine düşmüştü, 5 gün sonra öldü
GÜNDEM Çatıdan üzerine düşmüştü, 5 gün sonra öldü
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması: Sığınmacılar 2 yıl içinde... - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Hatay'da: Siyaset ...
Sağanak yağış araçları tarumar etti! Tarsus'ta inanılmaz görüntüler... - Haberler
GÜNDEM Sağanak nedeniye araçlar sular altında kaldı!
Bakan Özer: Öğretmenlerin 19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmaları, uzaktan eğitim yoluyla yapılacak
GÜNDEM Bakan Özer: Öğretmenlerin yıl sonu mesleki ...
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki 8 yaşındaki çocuğa bıçaklı gasp iddiası davasında tahliye! - Güncel haberler
GÜNDEM 8 yaşındaki çocuğa bıçaklı gasp iddiası davasında ...
Son dakika: Suriye'de 19 terörist etkisiz hale getirildi!
GÜNDEM Suriye'de 19 terörist etkisiz hale getirildi!
İstanbul Beşiktaş'ta park halindeyken kayan minibüs yayaya çarpıp devrildi! - Güncel haberler
GÜNDEM Park halindeyken kayan minibüs yayaya çarpıp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.