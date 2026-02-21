Su Burcu Yazgı Coşkun, aşk iddialarını gündeme taşıdı
Su Burcu Yazgı Coşkun'un yüzünü göstermediği bir erkekle paylaştığı fotoğraf ve beyaz kalp detayı; "Aşkını ilan etti" yorumlarını beraberinde getirdi
Giriş: 21.02.2026 - 22:30 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:30
Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, paylaşımıyla gündeme geldi. Yüzünü göstermediği bir erkeğin koluna girdiği anları beyaz kalp emojisiyle yayımlayan oyuncunun paylaşımı, dikkat çekti. Söz konusu fotoğraflar; "Aşkını ilan etti" şeklinde yorumlandı.
