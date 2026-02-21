Canlı
        Su Burcu Yazgı Coşkun, aşk iddialarını gündeme taşıdı

        Su Burcu Yazgı Coşkun, aşk iddialarını gündeme taşıdı

        Su Burcu Yazgı Coşkun'un yüzünü göstermediği bir erkekle paylaştığı fotoğraf ve beyaz kalp detayı; "Aşkını ilan etti" yorumlarını beraberinde getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 22:30 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:30
        Aşk iddialarını gündeme taşıdı
        Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, paylaşımıyla gündeme geldi. Yüzünü göstermediği bir erkeğin koluna girdiği anları beyaz kalp emojisiyle yayımlayan oyuncunun paylaşımı, dikkat çekti. Söz konusu fotoğraflar; "Aşkını ilan etti" şeklinde yorumlandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Kayacık ailesinin konuğu oldu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu'nda Ali ve Miyase Kayacık ailesini ziyaret ederek iftar yaptı.

