Su Günü’nde dünyanın hali:

1,6 milyar kişi güvenli içme suyuna ulaşamıyor...

* BM 2025 yılının Dünya Su Günü temasını “Buzulların Korunması” olarak seçmiştir. Dünya yüzeyinin yaklaşık %10’unu kaplayan buzullar iklim sistemi ve hidrolojik döngüde kritik rol oynamaktadır. Buzullar aynı zamanda 2 milyar insanın su talebini de karşılamaktadır. Ancak iklim değişikliği nedeniyle artan buzul kaybı ve bozulan su temini dengesi, milyonlarca insanın uzun vadeli su güvenliğini tehdit etmektedir.

* Bu yılın teması esas olarak buzulların azalmasına neden olan İklim Değişikliği’nin artan etkisine dikkat çekmektedir. İklim değişikliği esas olarak gelir adaletsizliği ve iklim eşitsizliği üzerinden dünya nüfusunun yaklaşık yarısının su, gıda ve çevre güvensizliğini artırmaktadır.

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* Dünyada halen yaklaşık 1,6 milyar kişi güvenli içme suyuna erişememekte, 2,8 milyar kişi güvenli sanitasyon hizmeti alamamakta, 1,9 milyar kişinin ise güvenli el yıkama olanağı bulunmamaktadır. Azgelişmiş ülkelerin 2030’a kadar güvenilir içme suyuna erişimi için mevcut gelişme hızının 10 kat artması gerekmektedir.

* Ülkemiz, iklim değişikliği etkisinin aratarak yaşandığı yarı kurak iklim kuşağında bir ülkedir. İklim değişikliği etkisi ile küresel su döngüsünün dengesi bozulmuştur. Bu nedenle yağış rejimi değişmekte, bölgesel kuraklıklar artmaktadır. Yağış rejiminin değişmesi ve kuraklık yüzey ve yeraltı suyu kaynaklarımızı olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda Konya’da aşırı su kullanımı yasaklanmış, İzmit gölünden tarımsal sulama kısıtlanmıştır. Ankara’da ise barajların aktif doluluk oranı %16’ya düşmüştür.

* İstanbul’un barajlarının ortalama doluluk oranı ise %80 civarındadır. İzmir’in suyunun yaklaşık yarısının temin edildiği Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı %15 olup bu oran geçen seneki doluluğun yarısıdır.İzmir’in diğer barajlarında da doluluk oranları geçen yıla nazaran çok düşüktür. Ankara ve İzmir Barajlarının doluluk oranlarının İstanbul’a nazaran daha kritik durumda olduğu söylenebilir.