Su içmek aklınıza gelmiyor mu? Susadığınızı fark etmiyorsanız tehlikede olabilirsiniz!
Gün içinde su içmeyi unutanlardan mısınız? Susadığınızı fark etmiyorsanız, vücudunuz aslında çoktan alarm vermeye başlamış olabilir. İşte detaylar!
Susuzluk hissine güvenmek düşündüğünüz kadar güvenli olmayabilir. Vücudunuz suya ihtiyaç duyduğunu farklı şekillerde anlatıyor. İşte detaylar!
SUSUZLUK HİSSİ HER ZAMAN DOĞRU SİNYAL DEĞİL
Gün içinde su içmeyi unutuyor ya da susadığınızı neredeyse hiç hissetmiyor musunuz? Uzmanlara göre bu durum sandığınızdan daha riskli olabilir. Çünkü susuzluk hissi, vücudun her zaman güvenilir bir alarm sistemi değildir.
Özellikle yoğun tempoda çalışanlar, yaşlı bireyler ve sürekli klima altında bulunan kişilerde bu his gecikebilir ya da tamamen baskılanabilir.
VÜCUT SUSUZLUĞU GEÇ FARK EDEBİLİR
Normal şartlarda susamak, vücudun sıvı ihtiyacını gösteren temel bir sinyaldir. Ancak bazı durumlarda bu mekanizma yeterince hızlı çalışmaz. Özellikle yaş ilerledikçe susama hissi zayıflar.
Aynı şekilde aşırı kahve tüketimi, stres ve düzensiz beslenme de bu sinyali köreltebilir. Bu da farkında olmadan gün boyu yeterli su içmemeye neden olur.
FARK EDİLMEYEN SUSUZLUK BELİRTİLERİ
Susuzluk sadece ağız kuruluğu ile kendini göstermez. Gün içinde sık sık baş ağrısı yaşıyorsanız, halsizlik hissediyorsanız veya odaklanmakta zorlanıyorsanız bunun nedeni susuzluk olabilir.
Koyu renkli idrar, cilt kuruluğu ve ani yorgunluk da vücudun verdiği diğer önemli sinyaller arasında yer alır. Ancak bu belirtiler çoğu zaman başka nedenlere bağlanarak göz ardı edilir.
YETERLİ SU İÇMEMEK NEYE YOL AÇAR?
Uzun süreli susuzluk, sadece günlük performansı değil genel sağlığı da etkiler. Böbrek fonksiyonlarının zayıflaması, sindirim sorunları ve cilt problemleri bunlardan sadece bazılarıdır. Ayrıca kronik susuzluk, bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyerek hastalıklara karşı direnci düşürebilir.
GÜN İÇİNDE SU TÜKETİMİ NASIL ARTIRILIR?
Uzmanlar, susamayı beklemeden düzenli aralıklarla su içmenin önemine dikkat çekiyor. Telefon hatırlatıcıları kullanmak, masada sürekli bir su şişesi bulundurmak ve her öğünden önce bir bardak su içmek bu alışkanlığı kazanmayı kolaylaştırabilir. Ayrıca su tüketimini artırmak için aromalı doğal sular tercih etmek de etkili bir yöntem olabilir.