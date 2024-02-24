ODE Yalıtım, 2023 yılında yayınladığı ve binaların depreme karşı dayanıklılığında su yalıtımının öneminin farkında olunmadığını ortaya koyan “Su Yalıtımı ve Binaların Deprem Güvenliği Algı Araştırması”nın ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Nil Türkeri’nin rehberliğinde, Y. Mimar Canan Baş ve Y. Mimar Sürhan Artuğ’un katkılarıyla konuyu akademik boyutta ele aldığı referans kitabı “Binalarda Su Yalıtımı”nı 23 Şubat’ta tanıttı.

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyeleri Ozan Turan ve Erhan Özdemir, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Nil Türkeri’nin katımıyla gerçekleşen etkinlikte, su yalıtımının depreme karşı dayanıklılıkla ilişkisi de ele alındı.

REKLAM

"BİNALARIN DEPREME KARŞI DAYANIKLILIĞINDA SU YALITIMININ ÖNEMİ BİLİNMİYOR"

ODE Yalıtım olarak kuruldukları günden beri hem ülkeye hem de sektöre değer katma vizyonuyla hareket ettiklerini ve çalışmalarını bu amaca yönelik planladıklarını belirten ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, “1999 yılında ‘Binalarda ve Tesisatta Isı Yalıtımı’ ve 2011 yılında ‘Isı Yalıtımı’ kitaplarını yayınlayarak sektöre değer katma yolunda önemli bir adım atmıştık. 2021 yılında tamamen yenilediğimiz ‘Uygulamalı ve Örnekli Isı Yalıtımı’ kitabıyla bu vizyonu bir adım ileriye taşımıştık. Şimdi ise dördüncü akademik referans kitabımızı kamuoyu ile buluşturuyoruz. Binalarda Su Yalıtımı kitabını hazırlamak istememizin en önemli nedenlerinden biri hayatımızın tam merkezinde olan deprem gerçeğiydi. Geçtiğimiz yıl yayınladığımız ‘Su Yalıtımı ve Binaların Deprem Güvenliği’ algı araştırmasında vatandaşlarımızın sadece yüzde 2,2’sinin binaların depreme karşı dayanıklılığında su yalıtımının önemli olduğunu düşünmesi bu kitabın hazırlıklarına hız vermemiz ve kamuoyunu bilinçlendirme ihtiyacını hissettirdi. Su yalıtımının standartlara uygun yapılmaması durumunda bir binanın taşıma kapasitesinin 10 yıl içerisinde yüzde 66 oranında azalıyor olması, bizim gibi deprem coğrafyası üzerinde yaşayan bir toplum için büyük bir risk teşkil ediyor. İşte bu tespitle çıktığımız yolda hazırladığımız akademik değer taşıyan bu kitabı sektörümüze ve ülkemize armağan etmenin gurunu yaşıyoruz” dedi.

"HER 100 KİŞİDEN 45'İ OTURDUĞU BİNADA SU YALITIMI OLUP OLMADIĞINI BİLMİYOR"

Etkinlikte söz alan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özdemir ise “2023 yılında yayınladığımız, ‘Su Yalıtımı ve Binaların Deprem Güvenliği’ algı araştırması kapsamında katılımcılara su yalıtımı, ev seçimindeki kriterler ve deprem başlıklarında sorular yöneltmiştik. Gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçları bu konuda bilinç düzeyinin çok düşük olduğunu gösterdi. Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de 100 katılımcıdan 45’inin oturduğu binada su yalıtımı olup olmadığını bilmediğini gördük. Katılımcıların yüzde 34,2’si binasında su yalıtımı olmadığını belirtirken, yalnızca yüzde 20,4’ü su yalıtımı bulunduğunu söyledi. Araştırmadaki diğer dikkat çekici sonuçlardan biri de su yalıtımı maliyetinin yüksek olduğuna yönelik algıydı. Katılımcıların yüzde 63,8’i su yalıtımı maliyetinin yüksek veya çok yüksek olduğunu belirtti. Oysa su yalıtımı toplam bina maliyeti içinde yalnızca yüzde 1’lik bir paya sahip. Buradan hareketle bu konudaki bilinç düzeyini arıtmak ve sektörümüzü daha geliştirmek için bu kitabı İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin akademisyenleriyle birlikte hazırladık” ifadelerini kullandı.

"KİTABIN AMACI, SU YALITIMI KONUSUNDA BİLİMSEL BİLGİ VERMEK"

“Binalarda Su Yalıtımı” kitabının yazarlarından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Nil Türkeri ise konuşmasında şunları söyledi: “Bir binanın, kullanım sürecinde deprem yükleri etkisi altında kullanıcının güvenlik gereksinmesini karşılayabilmesi için taşıyıcı sisteminin Deprem Yönetmeliğine göre tasarlanması gereklidir. Ancak bu durum binanın depreme karşı dayanıklı olması bağlamında yeterli değildir. Bina taşıyıcı sistemi suya maruz kaldığında, sistemin taşıyıcılık dayanımı azalır, bu nedenle taşıyıcı sistem ve yapı elemanlarının da su yalıtımı tasarlanmalıdır. ‘Binalarda Su Yalıtımı’ kitabının amacı, bina taşıyıcı sistem ve yapı elemanlarında doğru malzeme-bileşen ve katmanlaşma ile doğru su yalıtımı tasarımı ve doğru yöntem ile su yalıtımı yapımı konularında bilimsel bilgi vermektir” dedi.

"DEPREM BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Konuşmasında deprem bilincinin önemine vurgu yapan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu; “Ortalama verilere göre su yalıtımı yeterli olmayan bir bina 10 yılda taşıma kapasitesinin yüzde 66’sını kaybetmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imar mevzuatı kapsamında hazırlanan ‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’, 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girdi. Fakat günümüzde zorunlu olarak su yalıtımı yapılan bina sayısı, toplam yapı stokunun yalnızca yüzde 5 ila 5,5’ini oluşturmaktadır. Toplam bina maliyetinin yüzde 1’ine denk gelen su yalıtımının önceliklendirilmesi, ilgili yönetmeliğin uygulanması ve denetlenmesi, halkımız nezdinde yapılacak tüm bilinçlendirme faaliyetleri, depreme dirençli binalara sahip olmamız için elzemdir. Depremden korkarak kurtulamayız. Korkarak değil, bilinçle depremi yönetmeliyiz. Deprem korkusunu değil deprem bilincini geliştirmemiz lazım. Deprem konusunda her yönden bilinçli olmalıyız. Ufak maliyetlerle büyük sonuçlar almamız mümkün. Bu konuda Türkiye İMSAD olarak tüm taraflarla iş birliğine ve üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız’’ şeklinde konuştu.

"İNSANLARIMIZA BARINMA İMKANI TANIYAN FİZİKSEL DONATILARIN GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLMALIYIZ"

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise “Ülkemiz bir deprem ülkesi. Yaklaşık iki hafta önce tarihimizin en ağır deprem felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını ilk günkü gibi yaşadık. Ülkemizdeki her bir binayı depreme karşı dayanıklı hale getirmek zorundayız. Depreme karşı dayanıklı bir ülke olabilmemizin yolu da insanlarımıza barınma, işletmelerimize var olma imkânı tanıyan fiziksel donatıların güvenliğinden emin olmamızdır. Bu doğrultuda inşaat sektörünün tüm bileşenleriyle birlikte su yalıtımının bina dayanıklılığında oynadığı hayati role dair farkındalığı artırmayı en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Yalıtımın hem enerji verimliliği hem de bina güvenliği ile ilgili doğrudan bir ilişkisi bulunuyor. Global bir marka olma vizyonuyla hareket eden ve Türkiye’nin yalıtım malzemeleri ihracatının yüzde 16’sını üstlenen ODE Yalıtım olarak hem ülke ekonomisine hem enerji verimliliğine hem de sektörümüzün gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.