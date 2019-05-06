Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Kasımpaşa gösterdiği etkileyici performans sonrası Barcelona'nın yıldızı Luis Suarez'den imzalı forma geldi.
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Eljif Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez'den imzalı forma aldığını duyurdu. Martin Skrtel'i etiketleyerek paylaşım yapan Eljif, paylaştığı gönderide Suarez'e teşekkür etti.
Skrtel ile Suarez, Liverpool'da bir dönem aynı takımda forma giymişlerdi.
— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) May 5, 2019
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