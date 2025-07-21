Suat Hekimoğlu: Türkiye boksunda yapılmayanı yaptık

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, kadın boksunda dünyanın en iyi sporcularına sahip olduklarını ve aynı başarıyı erkeklerde de yakalayacaklarını söyledi.

Görev süresinde yaklaşık 7 ayı dolduran Hekimoğlu, AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZORUMA GİDİYOR"

Özellikle göreve gelir gelmez alt yaş kategorilerindeki Türkiye şampiyonalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Hekimoğlu, "Eskişehir'de düzenleyeceğimiz 22 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'yla birlikte 10 adet ulusal büyük organizasyon gerçekleştirmiş olacağız. Hem erkeklerde hem de kadınlarda birçok uluslararası turnuvaya katıldık. Erkeklerde 2008'den beri olimpiyat madalyamız yok. En son Yakup Kılıç 2008'de almıştı. Bu benim çok zoruma gidiyor. Kadınlarda yakaladığımız başarıyı erkeklerde nasıl yakalarız, bunu göreve gelir gelmez düşünmeye başladık. Buna yönelik çalışıyoruz. Kadın sporcularımız dünyanın en iyi 2 takımından birisi. Onların başarısını da asla unutamayız." ifadelerini kullandı.

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HEDEF ZİRVE Hekimoğlu, İngiltere'nin Liverpool şehrinde eylül ayında gerçekleştirilecek Dünya Boks Şampiyonası'nda çok umutlu olduklarını aktardı. Hekimoğlu, milli sporcuların dünyanın en iyi boksörleriyle ikili kamplar gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Dünya Şampiyonası'na 2 aydan az bir zaman kaldı. World Boxing'in yapacağı ilk Dünya Şampiyonası olacak ve artık gerçek dünya şampiyonası bu diyebiliriz. Dünyada hem kadınlarda hem de erkeklerde hedefimizin zirvedir. Dediğim gibi dünyada kadınlarda en iyi ülkelerden biriyiz, belki de birinciyiz. Şimdi de erkeklerde çok çalışarak bu seviyeyi yakalayacağız." diye konuştu. Genç sporcuların gelişime ihtiyacı olduğunu, bunu da çok fazla turnuvaya ve kampa katılarak gerçekleştirebileceklerinin altını çizen Hekimoğlu, "Erkeklerde dünya şampiyonasından da umudum var aslında. Özellikle 3-4 sporcuyla madalya alacağımızı düşünüyorum. Ülkemizi sevindireceğimizi düşünüyorum. Çünkü yıllardır burada madalya gelmiyor. Yeni yapılanmada kilolar da değişti. Buna yönelik de çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi. REKLAM