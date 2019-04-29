Katı yakıtların 2019 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 96 bin 79 ton, linyitin(1) 5 milyon 546 bin 997 ton ve taşkömürü kokunun 339 bin 104 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 100 bin 922 ton, linyitin 5 milyon 732 bin 565 ton ve taşkömürü kokunun 423 bin 256 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRTETİM TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) %3,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %80,1 iken linyitte %96,8 olarak hesaplandı.



Üretimin teslimatları karşılama oranları, Şubat 2019

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %61,8'i termik santrallere, %18,4'ü kok tesislerine, %5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %88,4'ü termik santrallere ve %7,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %96,1'i demir-çelik sanayine sevk edildi.