Şubat ayı kira zammı belli oluyor! TÜİK TÜFE verileri ile 2026 Şubat kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Bu sebeple ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar TÜİK tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamlarına kilitlenmiş durumda. Yılın ilk enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Şubat ayı kira zammı belli olacak. Peki 2026 Şubat ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, TÜİK TÜFE verileri ile ev ve iş yeri kira artış oranı hesaplama örneği...
2026 Şubat ayı kira artış oranı için beklenen gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamları ile Şubat kira zammı belli olacak. Bu sebeple bu ay sözleşme yenileyecek olan ev, iş yeri sahipleri ile kiracılar ‘’2026 Şubat ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte, TÜİK TÜFE verileri ile ev ve iş yeri kira artış oranı hesaplama örneği...
2026 OCAY AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Yılın ilk enflasyon verileri için beklenen gün geldi.
Ocak ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2026 Salı bugün saat 10.00'da açıklanacak.
2026 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Şubat ayı kira artış oranı belli olacak.
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
Kira zam oranı: %34,88
Kira zam bedeli: 6.976TL
Yeni kira bedeli: 26.976 TL
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Kira zam oranı: %34,88
Kira zam bedeli: 10.464 TL
Yeni kira bedeli: 40.464 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip.
Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İş yerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip.
Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.