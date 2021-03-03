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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay dolmalık biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92 ile kabak, yüzde 19,47 ile salatalık izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,06 ile patlıcan, yüzde 15.06 ile limon, yüzde 13,97 ile mandalina yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu. Bunu yüzde 14,11 ile karnabahar, yüzde 10,42 ile ıspanak, yüzde 9,22 ile kolonya, yüzde 8,93 ile yumurta takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı(yüzde) Dolmalık Biber 26,96 Kabak 19,92 Salatalık 19,47 Patlıcan 16,06 Limon 15,06 Mandalina 13,97 Kaşar Peyniri 10,01 Tavuk Eti 6,80 Tereyağı (Kahvaltılık) 6,59 İlaçlar 6,09 Süt 5,17 Beyaz Peynir 4,99 Havuç 4,79 Yoğurt 4,62 Kesme Şeker 4,43 Dana Eti 3,88 Emar Ücreti 3,75 Maden Suyu ve Sodası 3,68 Sucuk 3,61 Diş Çekme Ücreti 3,48

Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: