Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim anlamı ve fazileti nedir, nasıl okunur?

        Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim anlamı ve fazileti nedir, nasıl okunur?

        İslam'da zikir, kulun Allah'ı anarak O'na yakınlaşmasını sağlayan en kıymetli ibadetlerden biridir. Kısa olmasına rağmen anlamı son derece derin olan bazı tesbihler, Müslümanlar tarafından günlük hayatta sıkça okunur. Bu zikirlerin başında gelen "Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim" dikkat çekicidir. Peki subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim anlamı ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 16:56 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Subhanallahi Ve Bihamdihi anlamı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İslam’da zikir, kulun Allah’ı anarak kalbini arındırdığı, imanını tazelediği ve manevi huzur bulduğu en önemli ibadetlerden biridir. Kısa olmasına rağmen anlamı son derece derin olan bazı tesbihler vardır. Bunlar Müslümanlar tarafından günlük hayatta sıkça okunur ve büyük faziletler içerir. Bu zikirlerin başında gelen “Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim” anlamı da merak konusudur.

        Bu dua, Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih etmeyi, O’na hamdetmeyi ve yüceliğini dile getirmeyi bir arada ifade eden güçlü bir iman cümlesidir. Hadis-i şeriflerde fazileti bildirilen bu mübarek bir zikir olarak kabul edilir. Özellikle manevi huzur arayanlar tarafından sabah, akşam ve namazlardan sonra sıkça okunur. Peki Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim Türkçe okunuşu nasıldır ve nasıl okunması tavsiye edilir? İşte merak edilen tüm detaylar…

        SUBHANALLAHİ ve BİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİM ANLAMI

        Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim anlamı sıkça merak edilir. Söz konusu zikir, Allah’ın yüceliğini ve kusursuzluğunu dile getiren güçlü bir tesbih cümlesidir. Arapça metni ise şu şekildedir;

        “Subhânallâhi ve bihamdihî subhânallâhil azîm.”

        Türkçe anlamı ise şöyledir:

        “Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih ederim ve O’na hamd ederim. Yüce olan Allah’ı bütün noksanlıklardan uzak tutarım.”

        Bu ifadede iki temel anlam öne çıkar. İlk bölümde Allah’ın kusursuzluğu vurgulanırken ikinci bölümde O’nun büyüklüğü ve yüceliği dile getirilir. Aynı zamanda kulun Allah karşısındaki acziyetini ve teslimiyetini de ifade eder.

        SUBHANALLAHİ ve BİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİM TÜRKÇE OKUNUŞU

        Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim anlamı Türkçe okunuşu da insanlar tarafından sıkça merak edilir. Bu zikrin Türkçe okunuşu ise aşağıda verildiği gibidir;

        “Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azîm.”

        Okunuş sırasında kelimelerin doğru telaffuz edilmesine özen gösterilmesi tavsiye edilir. Ancak asıl önemli olan, zikrin anlamını bilerek ve kalpten gelerek okunmasıdır. İslam aleminde anlamı düşünülerek yapılan zikirlerin manevi etkisinin daha güçlü olduğu kabul edilir.

        SUBHANALLAHİ ve BİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİM ANLAMI NASIL OKUNUR?

        Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim anlamı nasıl okunur? Bu zikir için belirli bir zaman ya da mekân şartı bulunmaz. Günün her anında, özellikle sabah ve akşam vakitlerinde okunabilir. Namazlardan sonra, tesbih çekerken ya da dua esnasında sıkça tercih edilir. Genellikle şu şekillerde okunur;

        • Tesbih çekerken 33 veya 100 kez
        • Günlük zikirler arasında düzenli olarak
        • Manevi huzur ve sükûnet arandığında
        • Dua ve ibadetlerin ardından okunabilir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"