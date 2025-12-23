Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim anlamı ve fazileti nedir, nasıl okunur?

İslam’da zikir, kulun Allah’ı anarak kalbini arındırdığı, imanını tazelediği ve manevi huzur bulduğu en önemli ibadetlerden biridir. Kısa olmasına rağmen anlamı son derece derin olan bazı tesbihler vardır. Bunlar Müslümanlar tarafından günlük hayatta sıkça okunur ve büyük faziletler içerir. Bu zikirlerin başında gelen “Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim” anlamı da merak konusudur.

Bu dua, Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih etmeyi, O’na hamdetmeyi ve yüceliğini dile getirmeyi bir arada ifade eden güçlü bir iman cümlesidir. Hadis-i şeriflerde fazileti bildirilen bu mübarek bir zikir olarak kabul edilir. Özellikle manevi huzur arayanlar tarafından sabah, akşam ve namazlardan sonra sıkça okunur. Peki Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim Türkçe okunuşu nasıldır ve nasıl okunması tavsiye edilir? İşte merak edilen tüm detaylar…

SUBHANALLAHİ ve BİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİM ANLAMI

Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim anlamı sıkça merak edilir. Söz konusu zikir, Allah’ın yüceliğini ve kusursuzluğunu dile getiren güçlü bir tesbih cümlesidir. Arapça metni ise şu şekildedir;

“Subhânallâhi ve bihamdihî subhânallâhil azîm.” Türkçe anlamı ise şöyledir: “Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih ederim ve O’na hamd ederim. Yüce olan Allah’ı bütün noksanlıklardan uzak tutarım.” Bu ifadede iki temel anlam öne çıkar. İlk bölümde Allah’ın kusursuzluğu vurgulanırken ikinci bölümde O’nun büyüklüğü ve yüceliği dile getirilir. Aynı zamanda kulun Allah karşısındaki acziyetini ve teslimiyetini de ifade eder. SUBHANALLAHİ ve BİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİM TÜRKÇE OKUNUŞU Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim anlamı Türkçe okunuşu da insanlar tarafından sıkça merak edilir. Bu zikrin Türkçe okunuşu ise aşağıda verildiği gibidir; “Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azîm.” Okunuş sırasında kelimelerin doğru telaffuz edilmesine özen gösterilmesi tavsiye edilir. Ancak asıl önemli olan, zikrin anlamını bilerek ve kalpten gelerek okunmasıdır. İslam aleminde anlamı düşünülerek yapılan zikirlerin manevi etkisinin daha güçlü olduğu kabul edilir.