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Sübhaneke duası ve anlamı: Subhaneke duasının okunuşu nasıl? Subhaneke duası Türkçe meali

İslam dininde namazlarda ve günlük hayatta sık sık okunması sebebiyle önemli bir yere sahip olan Sübhaneke duası merak ediliyor. Günde beş vakit namaz kılan Müslümanlar Sübhaneke duası ve anlamını araştırıyor. Subhaneke duasının okunuşu nasıl? İşte Kur'an-ı Kerim'de yer almayan ama hadislerle müjdelenen Subhaneke duası Türkçe meali

Sübhaneke duası ve anlamı: Subhaneke duasının okunuşu nasıl? Subhaneke duası Türkçe meali

Müslümanların ve özellikle sünni mezhepte olanların namaz dualarından biri olan Sübhaneke duası anlamı ve okunuşu merak ediliyor. Namaz kılan Müslümanların kesinlikle bilmesi gereken Sübhaneke duası da Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden oluşturulan dualardan biri değil. Subhaneke duasının anlamı nedir? İşte Subhaneke duasının okunuşu

SUBHANEKE DUASI OKUNUŞU NASIL?

"Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk*) ve lâ ilâhe ğayruk"

Parantez içerisinde belirtilen kelime sadece cenaze namazlarında okunur.

SÜBHANEKE DUASI TÜRKÇE MEALİ NEDİR?

Allah'ım! Mutlak Üstün (Subhan),Övgüye layık, İsmi kutlu ve Şanı yüce olan sensin. Senden başka ilah yoktur. Manzum Çevirisi: Mutlak üstünsün Allah'ım, Övülen'sin. Kutludur (mübarektir) adın, pek Yüce'dir şanın. Olamaz Sen'den başka ilah. Mealen Anlamı: Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

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