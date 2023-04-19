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Sudan'daki çatışmalarda Pakistan'ın Hartum Büyükelçiliği binasına kurşun isabet etti

Sudan'da iç karışıklıklar devam ediyor. Ateşkes ilanına rağmen ordu ve paramiliter güçler çatışmaya devam ederken, Pakistan Büyükelçiliği binasına kurşun isabet etti. Almanya ise Hartum'daki vatandaşlarını tahliye etme operasyonunu yarıda kesmek zorunda kaldı.

Sudan'daki çatışmalarda Pakistan'ın Hartum Büyükelçiliği binasına kurşun isabet etti
HABERTURK.COM

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar sırasında Pakistan'ın Hartum Büyükelçiliği binasına kurşun isabet ettiği bildirildi.

Pakistan'ın Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçilik binasına 3 kurşunun isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu durumun Sudan'ın diplomatik misyonlara güvenlik sağlamaktan sorumlu olduğu Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Çatışan taraflara "sınırlı olmaları" çağrısı yapılan açıklamada, Sudan hükümetinden Pakistan'ın Hartum Büyükelçiliği'nin korunması için güvenlik personeli sağlaması istendi.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, çift taraflı ilan edilen ateşkese rağmen Hartum'da çatışmalar sürüyor.

Beyaz Saray Sudan'da devam eden şiddet olaylarını kınadı.

ALMANYA OPERASYONU YARIDA KESTİ

Almanya'nın, çatışmaların yaşandığı Sudan’dan vatandaşlarını ülke dışına çıkarma operasyonunu ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldığı bildirildi.

Spiegel dergisinin haberinde, Alman ordusunun gizli bir operasyonla 150’den fazla Alman vatandaşını Sudan’ın başkenti Hartum’dan uçaklarla çıkarmak istediği belirtildi.

Haberde, Alman ordusunun Sudan'dan Alman vatandaşlarını kurtarmaya yönelik girişiminin, bu sabah Hartum’da devam eden çatışmalar sebebiyle başarısız kaldığı aktarıldı.

Alman Şansölye Scholz, Sudan'dan tahliye operasyonlarını yapmak zorunda olduklarını ve sadece Alman vatandaşları değil; diğer ülkelerin vatandaşlarına da yardım etmek istediklerini bildirdi.

Almanya’nın Sudan’a gönderdiği 3 A400M nakliye uçağının Yunanistan’a yakıt almak için indiği ifade edilen haberde, Hartum’da yaşanan yeni çatışmalar ve hava saldırılarından dolayı Alman Silahlı Kuvvetleri ile Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda kurulan kriz masasının operasyonu durdurma kararı aldığı, söz konusu nakliye uçaklarının da Almanya'ya döndüğü kaydedildi.

Alman Haber Ajansı’nın haberine göre de operasyonda, Alman vatandaşlarının Hartum’dan alınıp Alman ordusunun Ürdün’de kullandığı El Azrak üssü üzerinden Almanya’ya nakledilmesi planlanıyordu.

MISIR ALIKONULAN ASKERLERİNİ SUDAN'DAN ÇIKARIYOR

Mısır medyası, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından alıkonulan Mısır askerlerinin ilk kısmının Kahire'ye geldiğine dair haberler olduğunu duyurdu.

Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilmişti.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini duyurmuştu.

Fotoğraf: AP

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