Geçtiğimiz aylarda diz protezi ameliyatı olan Süha Uygur ikinci kez operasyon geçirdi. Uygur, apandist ameliyatı oldu.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Uygur, "60 yaşından sonra apandisit ameliyatı olmakta varmış… Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Takipçileri Uygur'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

SÜHA UYGUR HAKKINDA

Süha Uygur, 1958 yılında Samsun'da doğmuştur. Ailece aslen Tiyatrocu Nejat Uygur, Nejla Uygur çiftinin 5 oğlundan ikincisidir.

16 yaşında Uygur Tiyatrosu'nda müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Süha Uygur, 1980 yılında Necla – Nejat Uygur Tiyatrosu’nun Tiyatro Müdürlüğü'ne getirildi ve bu görevi 1992 senesine kadar devam etti.

Bu süre içerisinde Nejat Uygur'un sergilediği bazı oyunlarda oyunculuk, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptı.1993 senesinde kardeşleri Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile beraber "Genç Uygurlar Tiyatrosu”nu kurdu. Bu süre içerisinde "Boynuz Kulağı Geçer", "Tele Köle", “Üç Salakşörler" oyunları sahnelendi. 2001 yılına kadar görevine devam etti. 2001 yılında Uygur Sanat oluşumunu kurdu. Ve babası Nejat Uygur‘un hastalandığı 2006 yılına kadar bu oluşumu sürdürdü.

"Bu Dünya Hepimizin", Küçük Kız ve Yıldızlar", "Güneşe Yolculuk", "İyilik Ağacı", “Kırmızı Pabuçlar", "Mıknatıs Çocuk", "Çocuk Ülkesi" ve "Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde" oyunların genel sanat yönetmenliğini yaptı. 2014 yılında Uygur Çocuk Tiyatrosu’nu yeniden hayata geçirdi.

2015 yılında hâlâ sahnelenmekte olan “Kapıdaki Düşman” isimli oyunun genel sanat yönetmenliğini yaptı.

Süha Uygur, Filiz Uygur ile evli ve iki çocuk babasıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden 29 Aralık 2015 tarihinde istifa eden Erhan Yazıcıoğlu‘nun yerine 31 Aralık 2015 tarihinde Süha Uygur atandı. 15 Ekim 2019 tarihinde bu görevden ayrıldı.