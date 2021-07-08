Öldürülen Moise'nin ağır yaralanan eşi Martine Moise, ABD'ye nakledildi 0:00 / 0:00

AA

Bölge basınında çıkan habere göre, durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin kuzeyindeki Ford lauderdale Havaalanı'na getirilmesinin ardından Miami'deki Baptist Hastanesine götürüldü.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Haiti geçici Başbakanı Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

SİYASİ KRİZ ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEDİ

AA'nın haberine göre; Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikast sonucu hayatını kaybettiği Karayip ülkesi Haiti'de yaklaşık 5 yıldır süren siyasi kriz ülkeyi kaosa sürükledi.

Moise'nin görev süresine dair tartışmalar üzerinden başlayan siyasi krizin yanı sıra kötü giden ekonomi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve artan güvenlik sorunu, ülkeyi kaosa sürükleyen başlıca sebepler olarak öne çıktı.

Jovenel Moise, 2016'daki tartışmalı seçimler nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürüttü, devlet başkanlığı görevine resmen Şubat 2017'de başlayabildi.

Moise, resmen 2017'de göreve başladığı için 5 yıl olan görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını savunurken muhalefet partileri, bu sürenin 7 Şubat 2021'de dolduğunu iddia ediyordu.

Jovenel Moise'nin devlet başkanlığı sırasında yaklaşık 11 milyon nüfuslu Haiti'de nüfusun neredeyse yüzde 60'ının günlük geliri 2 doların altına düşerken halktan ekonomik ve siyasi krizlerin yanı sıra güvenlik ve Kovid-19 salgını kaynaklı sağlık problemleri nedeniyle Moise yönetimine karşı tepkiler yükselmeye başladı.

Haiti'de 7 Şubat 2019'dan bu yana artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteren vatandaşlar, Moise'nin istifası talebiyle hükümet karşıtı gösteriler düzenliyordu.

Öte yandan, Haiti'de muhalefet, 53 yaşındaki Moise'yi hükümetin icraatlarını denetleyen mahkemelerin yetkilerini kısıtlayarak ve kendisine bağlı bir istihbarat teşkilatı kurarak iktidarını sağlamlaştırma girişimlerinde bulunmakla suçluyordu.

HAİTİ'DE BAZI BÖLGELER ÇETELERİN KONTROLÜNE GİRDİ

Haiti'de devlet başkanlığı ve parlamento seçimleriyle birlikte 26 Eylül'de anayasa değişikliği referandumu düzenlenmesi beklenirken halkın güvenlik gerekçesiyle sandığa gitmekten çekindiği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) 15 Haziran'da yayımladığı raporda, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de tırmanışa geçen ölümcül çete çatışmaları nedeniyle son 2 haftada yaklaşık 8 bin 500 kadın ve çocuğun evlerini terk ettiği bildirildi.

Raporda, evlerini terk etmek zorunda kalanların spor salonları gibi geçici yerlere sığındığı; gıda, içme suyu, kıyafet ve battaniye ihtiyaçlarının olduğu belirtildi.

Yine BM verilerine göre Haiti'nin bazı bölgelerinde çeteler kontrolü ele geçirirken Port-au-Prince'da son 9 ayda 14 bin kişi evlerinin terk etmek zorunda kaldı.

Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı Direktörü Pierre Esperance, haziran ayında son günlerde şiddetin zirveye çıkması nedeniyle endişeli olduğunu ve Moise'nin görevini sürdürmesi halinde durumun kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.

GEÇİCİ BAŞBAKAN JOSEPH: NEFRET DOLU BARBARCA BİR EYLEM

Bu arada Haiti Geçici Başbakanı Claude Joseph, Devlet Başkanı Moise'ye yönelik suikasti "nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir eylem" olarak nitelendirdi.

Joseph, güvenlik güçlerinin seferber olmasıyla ülkede durumun kontrol altına aldığını kaydetti.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

Haiti Devlet Başkanlığı konutundan yapılan açıklamada, Moise'nin yerel saatle 01.00'de (TSİ 08.00) evinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradığı bildirilmişti.

Açıklamada, Moise'nin saldırıda hayatını kaybettiği, eşi Martine Moise'nin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edilmişti.

ABD, HAİTİ DEVLET BAŞKANI MOİSE'YE SUİKASTI KINADI

ABD Başkanı Joe Biden, suikast sonucu yaşamını yitiren Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için taziyelerini iletirken, saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Gün içinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili tüm bilgilere sahip olmadığını belirten Biden, sosyal medya hesabından Moise'ye suikasta ilişkin açıklama yaptı.

Biden, Twitter paylaşımında, "Başkan Jovenel Moise'nin korkunç suikastını ve Haiti'nin First Lady'si Martine Moise'ye yapılan saldırıyı duyduğumuzda şoke olduk ve üzüldük. Bu iğrenç eylemi kınıyoruz. Güvenli ve emniyetli bir Haiti için çalışmaya devam ederken yardım etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "ABD, Başkan Moise'nin ailesine ve başkanları öldürüldüğü için Haiti halkına taziyelerini iletiyor. Bu menfur eylemi kınıyor, tüm siyasi partileri, sivil toplumu ve paydaşları birlikte çalışmaya ve yankı uyandırmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.