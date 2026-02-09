'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası' SHOW TV'de başlıyor
'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası', 16 Şubat Pazartesi gününden itibaren izleyiciyle buluşuyor. Program, hafta içi her gün saat 10.45'te, hafta sonları ise 13.00'te SHOW TV ekranlarında olacak
Şef Şükran Kaymak'ın özenle hazırladığı iftar ve sahur menüleri 'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası'nda SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor.
İşte 'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası'nın Tanıtımı:
Birbirinden lezzetli geleneksel yemeklerin keyifle hazırlanacağı, püf noktalarının verileceği ve alanında uzman konukların sohbetiyle renklenecek program gastronomi ile maneviyatı bir araya getirirken Ramazan ayının ruhunu, paylaşma kültürünü ve toplumsal değerlerini ekrana taşıyacak.
'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası', 16 Şubat pazartesi gününden itibaren her gün, hafta içi saat 10.45, hafta sonu saat 13.00'te SHOW TV'de.