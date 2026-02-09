Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası' SHOW TV'de başlıyor

        'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası' SHOW TV'de başlıyor

        'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası', 16 Şubat Pazartesi gününden itibaren izleyiciyle buluşuyor. Program, hafta içi her gün saat 10.45'te, hafta sonları ise 13.00'te SHOW TV ekranlarında olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 19:16 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası' SHOW TV'de başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şef Şükran Kaymak'ın özenle hazırladığı iftar ve sahur menüleri 'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası'nda SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor.

        İşte 'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası'nın Tanıtımı:

        Birbirinden lezzetli geleneksel yemeklerin keyifle hazırlanacağı, püf noktalarının verileceği ve alanında uzman konukların sohbetiyle renklenecek program gastronomi ile maneviyatı bir araya getirirken Ramazan ayının ruhunu, paylaşma kültürünü ve toplumsal değerlerini ekrana taşıyacak.

        'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası', 16 Şubat pazartesi gününden itibaren her gün, hafta içi saat 10.45, hafta sonu saat 13.00'te SHOW TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta masadaki tartışma cinayetle bitti

        Esenyurt'ta Ersin Alataş (40) arkadaşının evine giderek alkol aldı. İddiaya göre masada Alataş ile evde oturan başka bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Alataş hayatını kaybetti; şüpheli ise kaçtı. Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafı...
        #Şükran Kaymakla Ramazan Sofrası
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız