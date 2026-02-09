'Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası' SHOW TV'de başlıyor

Esenyurt'ta masadaki tartışma cinayetle bitti

Esenyurt'ta Ersin Alataş (40) arkadaşının evine giderek alkol aldı. İddiaya göre masada Alataş ile evde oturan başka bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Alataş hayatını kaybetti; şüpheli ise kaçtı. Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Alataş'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a götürüldü. Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. (DHA)