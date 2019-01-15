Şükran Ovalı'dan eleştirilere fotoğraflı yanıt

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik yaşayan Şükran Ovalı, hamilelik sürecinde yaşadığı saç dökülmesi sebebiyle saçlarını kısa kestirerek imajını değiştirmişti. Eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Ovalı'nın neşeli hali dikkatlerden kaçmadı