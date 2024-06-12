Şükran Ovalı'nın fotoşopu alay konusu oldu
Şükran Ovalı'nın tatilde paylaştığı fotoğraflara fotoşop uygulaması dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun fotoğrafları, takipçilerinin alay konusu oldu
Giriş: 12.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:09
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Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Şükran Ovalı, bir süredir Ege koylarında tatil yapıyor.
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Denizin ve güneşin keyfini çıkaran oyuncu, tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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39 yaşındaki oyuncunun bazı fotoğraflarındaki değişiklikler, dikkatlerden kaçmadı.