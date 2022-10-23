Özel açıklamalar

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4 Kasım'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan 'Hazine'nin oyuncularından Şükran Ovalı ile Boran Kuzum, SHOW TV'den Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Şükran Ovalı, Ömür Sabuncuoğlu ve Boran Kuzum 'Hazine' filminin ortaya çıkış öyküsünden bahseden Ovalı, Kuzum'un filmdeki 'Musa' karakterine dikkat çekti ve "Boran yakışıklı bir oyuncu. Onu çirkinleştirme konusunda acabalarım vardı ama o müthiş bir rol çıkardı" dedi.

Boran Kuzum da filmdeki karakteriyle ilgili, "Film teklifi geldiğinde başka bir karakter yazılmıştı ama ben 'Musa'yı oynamak istedim. İkna süreci sırasında kuşkuya düşmüş olsam da oynaması çok zevkli bir karakterdi" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN HAZİNESİ KIZIM" Şükran Ovalı, "Sizin hazineniz ne?" şeklindeki soruya ise "Kızım (Mihran Ela)" yanıtını verip, "Ben onsuz zamanlarda ne yapmışım?' diyorum" şeklinde konuştu. Mihran Ela'nın artık büyüdüğünü ve kendisiyle birlikte setlere geldiğini söyleyen Ovalı, "Bir kere sete geldim. Yönetmen onun sesini verip 'Anne kayıt' deyince ağlamaya başladım" ifadelerini kullandı. Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti ve kızları Mihran Ela