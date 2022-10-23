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Şükran Ovalı ve Boran Kuzum'dan özel açıklamalar

'Hazine'nin oyuncuları Şükran Ovalı ile Boran Kuzum, filmle ilgili samimi açıklamalarda bulundu

Şükran Ovalı ve Boran Kuzum'dan özel açıklamalar - Magazin haberleri
Özel açıklamalar
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HABERTURK.COM

4 Kasım'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan 'Hazine'nin oyuncularından Şükran Ovalı ile Boran Kuzum, SHOW TV'den Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Ş&uuml;kran Ovalı, &Ouml;m&uuml;r Sabuncuoğlu ve Boran Kuzum
Şükran Ovalı, Ömür Sabuncuoğlu ve Boran Kuzum

'Hazine' filminin ortaya çıkış öyküsünden bahseden Ovalı, Kuzum'un filmdeki 'Musa' karakterine dikkat çekti ve "Boran yakışıklı bir oyuncu. Onu çirkinleştirme konusunda acabalarım vardı ama o müthiş bir rol çıkardı" dedi.

Boran Kuzum da filmdeki karakteriyle ilgili, "Film teklifi geldiğinde başka bir karakter yazılmıştı ama ben 'Musa'yı oynamak istedim. İkna süreci sırasında kuşkuya düşmüş olsam da oynaması çok zevkli bir karakterdi" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN HAZİNESİ KIZIM"

Şükran Ovalı, "Sizin hazineniz ne?" şeklindeki soruya ise "Kızım (Mihran Ela)" yanıtını verip, "Ben onsuz zamanlarda ne yapmışım?' diyorum" şeklinde konuştu.

Mihran Ela'nın artık büyüdüğünü ve kendisiyle birlikte setlere geldiğini söyleyen Ovalı, "Bir kere sete geldim. Yönetmen onun sesini verip 'Anne kayıt' deyince ağlamaya başladım" ifadelerini kullandı.

Ş&uuml;kran Ovalı-Caner Erkin &ccedil;ifti ve kızları Mihran Ela
Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti ve kızları Mihran Ela

EKONOMİ OKURKEN OYUNCU OLDU

Boran Kuzum'a ekonomi okuduğunu hatırlatılınca, "Oyunculuk olmasaydı mahvolurdum. Ekonomi okuyordum çünkü ve enflasyonun tanımını yapamayan bir ekonomist şu anki ekonomik durumun özeti gibi olurdu" diye konuştu.

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