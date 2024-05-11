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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız, sevgilisinin doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız, sevgilisinin doğum gününü kutladı

        Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:02
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        Sevgilisinin doğum gününü kutladı
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        Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadıklarını duyuran ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, sevgilisini yaş gününü kutladı.

        36 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile doğum günü partisinden çektikleri kareleri sevenleriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Şükrü Özyıldız
        #Sibil Çetinkaya
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