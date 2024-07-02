Sulama kanalında bir ölüm daha!
Sulama kanallarında yaşanan boğulma olaylarına bir acı olay daha eklendi. Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 21 yaşındaki Ayşe Görgen hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren kişi boğuldu.
AA'da yer alan habere göre Kırsal Yeşiltepe Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren Ayşe Görgen (21) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
25 KM UZAKLIKTA BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.
Kanalda arama yapan ekipler, Görgen'in cansız bedenini suya girdiği yerden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan ceset, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fotoğraf: İHA