Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 31 Aralık Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beşiktaş ve Üsküdar ilçelerinde 31 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 31 ARALIK 2019

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-31 05:49:39.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Konaklar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-31 10:36:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.