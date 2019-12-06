Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Aralık Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Başakşehir ve K.Çekmece ilçelerinde 3 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-06 08:40:31.0
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-06 09:36:37.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstasyon Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-06 09:46:37.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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