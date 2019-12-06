Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Aralık Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Başakşehir ve K.Çekmece ilçelerinde 3 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 ARALIK 2019

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-06 08:40:31.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-06 09:36:37.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.