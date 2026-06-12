Sular yükseldi, adalar hareket etmeye başladı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı'ndaki adalar, su seviyesindeki yükselmeyle yeniden hareket etmeye başladı
Giriş: 12 Haziran 2026 - 09:33 Güncelleme:
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan adalar su seviyesindeki yükselmeyle yeniden hareket etmeye başladı.
AA'da yer alan habere göre geçen yıl su seviyesindeki düşüşler nedeniyle karaya oturan adalar, barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte hareketlendi.
Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Akça, Çat Barajı'nda incelemede bulundu.
Heyet daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
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