Yeşilçam’ın bir çok filmlerine karakter ekleyerek başarılara imza atmış, belki afişlerde baş rol oyuncusu olarak adı ilk sıralarda yazılmamış, belki hiç bir zaman esas kızların aşık olduğu esas oğlan olarak jönlük yapmamış olabilir. Fakat asla bunları sorun etmeyip tarzını, tavrını ve azmini bozmadan aşkla devam etmiş aldığı tüm projelerin üstesinden ustalıkla gelmiş bir karakter oyuncu olarak adını Türk sinemasına altın harflerle yazdıran usta oyuncu Süleyman Turan kimdir? Hayatı hakkındaki detaylar bir anda merak konusu oldu. Gelin Süleyman Turan’ın sanat dolu hayatı ile ilgili detayları, neden öldüğünü inceleyelim isterseniz.

Süleyman Turan Kimdir?

Yeşilçam’ın duayen sanatçısı Süleyman Turan, gerçek adıSüleyman Başturan olan sanatçı 19 Kasım 1936 yılında İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu semt olan Kadıköy’de tamamladı. Daha sonar Haydarpaşa Lisesi’nde devam etti eğitimine. İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümüne başladı fakat Üçüncü sınıfta okulu bırakıp yedek subay olarak askere gitti. Askerde gönüllü olarak Kore Savaşı’na katıldı ve ilk sahne deneyimini burada Türk askerlerle birlikte bir piyeste yaşadı. NATO askerleri arasında düzenlenen tiyatro yarışmasında birincilik kazandı. Duayen sanatçı Süleyman Turan, bir süre Japonya'da kalarak bazı filmlerde figüran olarak rol aldıktan sonar, askerliğinin bitmiş olmasına rağmen Türkiye'ye dönmez ve uzun bir süre uzak doğu ve Amerika'da macera yaşar. Sonrasında ise İstanbul'a gelerek bir tiyatro oyunuyla oyunculuk hayatına tam anlamıyla başlamış oldu. İlk kez sahneye İstanbul'da bir tiyatro oyunuyla çıktı.

Süleyman Turan, 1970 lerde sinema sektörünün çıkmaza girdiği bir dönem de sinemadan uzaklaşarak dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun bir zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman "Akbaba" dergisinde yayınlandı. Önce Akşam gazetesinde başladı çizgi roman resimlerini çizmeye. Senaryolarını da kendisi yazıyordu. Süleyman Turan afişlerde 15 yıldan fazla çizgi roman çizdi. Yaşam mücadelesinden asla bıkmayan Turan, hafta sonlarında ise Veli Efendi'de "At yarışları" nda bilet satardı.

Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı bir ilgisi ve sevgisi vardı. İngiliz filolojisinde okuduğu dönemlerde her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine gelir orada oyun adına bir şeyler öğrenme çabasına girerdi. Sürekli vakit geçirdiği bu yer, ünlü tiyatro sanatçısı Saim Alpago'nun kurduğu özel bir tiyatrodur. Oraya o kadar sık ve şevkle gider ki oyunu adeta ezberlemiştir. Bir gün Selim Naşit tiyatroya gelmeyince onun oynadığı rolü alarak 1962'de Tiyatroya başlamış olur. Oyunun ismi "Harput'ta Bir Amerikalı" idi ve bu oyununda başrol bile oynadı.

1963 yılında magazine dergisi olan Ses Dergisinin açtığı bir yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı. Aynı yarışmada 1963 yılında kendisi ile birlikte Ajda Pekkan ve Ediz Hun birinci seçilerek onlarda sinemaya adım atmışlardır. Bu sırada filmdeki bir yetkili onun soyadını çok uzun bulur ve Başturan'ı Turan olarak değiştirir. "Sayın Bayan" filmi ile Türk sinemasına adım atar. Oldukça küçük bir roldür bu. Sonraki filmi "Koçum Benim"'de ise koca bir rol verilmiştir kendisine. Bu filmde Türk sinemasının Taçsız krallarından biri olan Ayhan Işık ile birlikte oynar. Genellikle üstlendiği projelerde 'Esas Oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen ve yardımsever tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmış ve dikkatleri çekmiştir.

Yine 1970 li yıllarda TRT'den gelen bir teklifi değerlendirerek sesli çekilen ilk dizi filmlerden biri olan "Sarıpınar 1914” de rol alır.

Değerli sanatçı Süleyman Turan, oyunculuğu ve ilgilendiği diğer işler yanında ayrıca üç film senaryosu da yazmıştır.

Bunlar;

Dönme Dolap (Sinema Filmi)1983,

Baş Belası (Sinema Filmi)1982,

Sevgili Dayım (Sinema Filmi)1977

Yeşilçam’da genellikle ‘Esas Oğlan’ın sadık dostu rolleriyle ünlenen ünlü sanatçı Süleyman Turan, Kadıköy'deki yalnız yaşadığı evinde hayata gözlerini yumdu. Edinilen bazı bilgilere göre Süleyman Turan'ın kapısındaki biriken gazeteleri almamasından dolayı şüphelenen komşuları tarafından polise haber verdi. Derhal olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeni ile karşılaştı. Değerli sanatçı Süleyman Turan'ın iki gün önce vefat ettiği belirlendi.

Süleyman Turan'ın kapı komşusu "Turana ait cenazenin yarın öğlen saatlerinde Şakirin Camii'nden kaldırılacağı bildirdi. Cenazenin şu anda “Adli Tıp'ta olduğunu " da ifadelerinde belirtti. Usta oyuncu Kavacık'ta toprağa verilecek.

Usta sanatçı Süleyman Turan 82 yaşında hayata gözlerini yumarak sevenlerini yarım bıraktı. Son olarak Sonsuz Bir Aşk filminde oynayan usta oyuncunun ölüm sebebinin ise kalp krizi sonucu gerçekleştiği açıklandı.

Ağustos 10, 2017 tarihli bir magazine makalesinde onu iyi tanıyan bir dostunun sözleri ile Duayen sanatçı Süleyman Turan’ın sinema için çok emek sarf etmesine rağmen mazbut, düzenli ve ailesine karşı ilgili ve sevgi dolu bir kişiliğe sahip olduğunu anlıyoruz.

“Türk sinemasında evine, ailesine en bağlı yıldızlarının başında gelen isimlerinden biridir Süleyman Turan. Süleyman'ı iş haricinde hiç bir zaman, hiç bir yerde yalnız göremezsiniz. Yanında eşi ve tek çocuğu, Beliz adlı kızı vardır daima. Üç kişilik aile yıllardır mutlu yaşamlarını sürdürür, kimsenin etlisine sütlüsüne, yenmişine kalmışına karışmadan kendi 3 kişilik dünyalarında yaşayıp giderler...”

Süleyman Turan’ın Aldığı Ödüller

1971 yılında Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Yarın Son Gündür.

1972 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Güllü

2003 yılında ise Antalya Altın Portakal Film Festivali tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü.

171 tane çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır.

Süleyman Turan’ın Rol Aldığı Filmler

Son Bir Aşk (2015)

Yahşi Batı (2010)

Sonsuz 2009

Kabadayı (film) 2007

Yılan Hikayesi 1999 2002 Dizi

Sırılsıklam 1998

Hatıralar / Her Şey Sizin İçin 1997

Aylaklar 1994

Kimsesizler 1994

Yıldızlar Gece Büyür 1991

Acı 1988

Es Deli Rüzgar 1988

077 Hızır - Acil Servis 1988

Bir Çember Kırılırken 1987

Kuruluş / Osmancık 1987

Sevdim Seni 1987

Vurmayın 1987

Yapayalnız 1986

Kıskaç 1986

Acı Sevda 1985

Sosyete Şaban 1985

Alkol 1985

Acımak 1985

Kaçış 1985

Acıların Çocuğu 1985

Kanun Adamı 1985

Kadın Bir Defa Sever 1984

Ayşem 1984

Ejderin İntikamı 1984

Darbe 1984

Halk Düşmanı 1984

Dönme Dolap 1983

Gizli Kuvvet 1983

Bataklıkta Bir Gül 1983

Kurban 1983

Küçük Ağa 1983

Şaka Yapma 1981

Bay Alkolü Takdimimdir 1981

Köşe Kapmaca 1979

Vah Başımıza Gelenler 1979

Kalleş Adam 1979

Üç Tatlı Bela 1979

Cevriyem 1978

Yüz Numaralı Adam 1978

Sevgili Dayım 1977

Hatasız Kul Olmaz 1977

Lanet / İlenç 1977

Bir Adam Yaratmak 1977

Delicesine 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976

Gel Barışalım 1976

İzin 1975

Delicesine 1975

Tatlı Tatlı 1975

Fıstıklar 1975

Gördüğün Yerde Vur 1975

Haydi Gençlik Hop Hop 1975

Panik 1975

Yatak Hikayemiz 1975

Gece Kuşu Zehra 1975

Çapkın Hırsız 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir misin 1975

Dayı 1974

İstek 1974

Yalnız Adam 1974

Reisin Kızı 1974

Hostes 1974

Kısmet 1974

Kara Pençe'nin İntikamı 1973

Düşman 1973

Öksüzler 1973

Siyah Gelinlik 1973

Kara Pençe 1973

Kaderim Kanla Yazıldı 1973

Ben Böyle Doğdum 1973

Katran Bebek 1973

Yabancı 1973

Zalim 1973

Ölüm Satanlar 1973

Elveda Meyhaneci 1972

Aşk Fırtınası 1972

Delioğlan 1972

Gece 1972

Bir Aşk Bin Ölüm 1972

Şehmuz 1972

Hayatımın En Güzel Yılları 1972

Çöl Kartalı 1972

Korkusuz Kaptan Swing 1971

Yarın Son Gündür 1971

Yedi Kocalı Hürmüz 1971

Asrın Kadını 1971

Çıngar Başlıyor 1971

Güllü 1971

Kalleşlere Af Yok 1971

Ölüm Korkusu 1971

Sevimli Hırsız 1971

Kinova - Demir Yumruk 1971

Üç Öfkeli Adam 1971

Üç Kabadayı 1971

On Küçük Şeytan 1971