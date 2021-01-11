Yeşilçam’ın bir çok filmlerine karakter ekleyerek başarılara imza atmış, belki afişlerde baş rol oyuncusu olarak adı ilk sıralarda yazılmamış, belki hiç bir zaman esas kızların aşık olduğu esas oğlan olarak jönlük yapmamış olabilir. Fakat asla bunları sorun etmeyip tarzını, tavrını ve azmini bozmadan aşkla devam etmiş aldığı tüm projelerin üstesinden ustalıkla gelmiş bir karakter oyuncu olarak adını Türk sinemasına altın harflerle yazdıran usta oyuncu Süleyman Turan kimdir? Hayatı hakkındaki detaylar bir anda merak konusu oldu. Gelin Süleyman Turan’ın sanat dolu hayatı ile ilgili detayları, neden öldüğünü inceleyelim isterseniz.
Süleyman Turan Kimdir?
Yeşilçam’ın duayen sanatçısı Süleyman Turan, gerçek adıSüleyman Başturan olan sanatçı 19 Kasım 1936 yılında İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu semt olan Kadıköy’de tamamladı. Daha sonar Haydarpaşa Lisesi’nde devam etti eğitimine. İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümüne başladı fakat Üçüncü sınıfta okulu bırakıp yedek subay olarak askere gitti. Askerde gönüllü olarak Kore Savaşı’na katıldı ve ilk sahne deneyimini burada Türk askerlerle birlikte bir piyeste yaşadı. NATO askerleri arasında düzenlenen tiyatro yarışmasında birincilik kazandı. Duayen sanatçı Süleyman Turan, bir süre Japonya'da kalarak bazı filmlerde figüran olarak rol aldıktan sonar, askerliğinin bitmiş olmasına rağmen Türkiye'ye dönmez ve uzun bir süre uzak doğu ve Amerika'da macera yaşar. Sonrasında ise İstanbul'a gelerek bir tiyatro oyunuyla oyunculuk hayatına tam anlamıyla başlamış oldu. İlk kez sahneye İstanbul'da bir tiyatro oyunuyla çıktı.
Süleyman Turan, 1970 lerde sinema sektörünün çıkmaza girdiği bir dönem de sinemadan uzaklaşarak dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun bir zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman "Akbaba" dergisinde yayınlandı. Önce Akşam gazetesinde başladı çizgi roman resimlerini çizmeye. Senaryolarını da kendisi yazıyordu. Süleyman Turan afişlerde 15 yıldan fazla çizgi roman çizdi. Yaşam mücadelesinden asla bıkmayan Turan, hafta sonlarında ise Veli Efendi'de "At yarışları" nda bilet satardı.
Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı bir ilgisi ve sevgisi vardı. İngiliz filolojisinde okuduğu dönemlerde her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine gelir orada oyun adına bir şeyler öğrenme çabasına girerdi. Sürekli vakit geçirdiği bu yer, ünlü tiyatro sanatçısı Saim Alpago'nun kurduğu özel bir tiyatrodur. Oraya o kadar sık ve şevkle gider ki oyunu adeta ezberlemiştir. Bir gün Selim Naşit tiyatroya gelmeyince onun oynadığı rolü alarak 1962'de Tiyatroya başlamış olur. Oyunun ismi "Harput'ta Bir Amerikalı" idi ve bu oyununda başrol bile oynadı.
1963 yılında magazine dergisi olan Ses Dergisinin açtığı bir yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı. Aynı yarışmada 1963 yılında kendisi ile birlikte Ajda Pekkan ve Ediz Hun birinci seçilerek onlarda sinemaya adım atmışlardır. Bu sırada filmdeki bir yetkili onun soyadını çok uzun bulur ve Başturan'ı Turan olarak değiştirir. "Sayın Bayan" filmi ile Türk sinemasına adım atar. Oldukça küçük bir roldür bu. Sonraki filmi "Koçum Benim"'de ise koca bir rol verilmiştir kendisine. Bu filmde Türk sinemasının Taçsız krallarından biri olan Ayhan Işık ile birlikte oynar. Genellikle üstlendiği projelerde 'Esas Oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen ve yardımsever tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmış ve dikkatleri çekmiştir.
Yine 1970 li yıllarda TRT'den gelen bir teklifi değerlendirerek sesli çekilen ilk dizi filmlerden biri olan "Sarıpınar 1914” de rol alır.
Değerli sanatçı Süleyman Turan, oyunculuğu ve ilgilendiği diğer işler yanında ayrıca üç film senaryosu da yazmıştır.
Bunlar;
- Dönme Dolap (Sinema Filmi)1983,
- Baş Belası (Sinema Filmi)1982,
- Sevgili Dayım (Sinema Filmi)1977
Yeşilçam’da genellikle ‘Esas Oğlan’ın sadık dostu rolleriyle ünlenen ünlü sanatçı Süleyman Turan, Kadıköy'deki yalnız yaşadığı evinde hayata gözlerini yumdu. Edinilen bazı bilgilere göre Süleyman Turan'ın kapısındaki biriken gazeteleri almamasından dolayı şüphelenen komşuları tarafından polise haber verdi. Derhal olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeni ile karşılaştı. Değerli sanatçı Süleyman Turan'ın iki gün önce vefat ettiği belirlendi.
Süleyman Turan'ın kapı komşusu "Turana ait cenazenin yarın öğlen saatlerinde Şakirin Camii'nden kaldırılacağı bildirdi. Cenazenin şu anda “Adli Tıp'ta olduğunu " da ifadelerinde belirtti. Usta oyuncu Kavacık'ta toprağa verilecek.
Usta sanatçı Süleyman Turan 82 yaşında hayata gözlerini yumarak sevenlerini yarım bıraktı. Son olarak Sonsuz Bir Aşk filminde oynayan usta oyuncunun ölüm sebebinin ise kalp krizi sonucu gerçekleştiği açıklandı.
Ağustos 10, 2017 tarihli bir magazine makalesinde onu iyi tanıyan bir dostunun sözleri ile Duayen sanatçı Süleyman Turan’ın sinema için çok emek sarf etmesine rağmen mazbut, düzenli ve ailesine karşı ilgili ve sevgi dolu bir kişiliğe sahip olduğunu anlıyoruz.
“Türk sinemasında evine, ailesine en bağlı yıldızlarının başında gelen isimlerinden biridir Süleyman Turan. Süleyman'ı iş haricinde hiç bir zaman, hiç bir yerde yalnız göremezsiniz. Yanında eşi ve tek çocuğu, Beliz adlı kızı vardır daima. Üç kişilik aile yıllardır mutlu yaşamlarını sürdürür, kimsenin etlisine sütlüsüne, yenmişine kalmışına karışmadan kendi 3 kişilik dünyalarında yaşayıp giderler...”
Süleyman Turan’ın Aldığı Ödüller
- 1971 yılında Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Yarın Son Gündür.
- 1972 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Güllü
- 2003 yılında ise Antalya Altın Portakal Film Festivali tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü.
171 tane çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır.
Süleyman Turan’ın Rol Aldığı Filmler
- Son Bir Aşk (2015)
- Yahşi Batı (2010)
- Sonsuz 2009
- Kabadayı (film) 2007
- Yılan Hikayesi 1999 2002 Dizi
- Sırılsıklam 1998
- Hatıralar / Her Şey Sizin İçin 1997
- Aylaklar 1994
- Kimsesizler 1994
- Yıldızlar Gece Büyür 1991
- Acı 1988
- Es Deli Rüzgar 1988
- 077 Hızır - Acil Servis 1988
- Bir Çember Kırılırken 1987
- Kuruluş / Osmancık 1987
- Sevdim Seni 1987
- Vurmayın 1987
- Yapayalnız 1986
- Kıskaç 1986
- Acı Sevda 1985
- Sosyete Şaban 1985
- Alkol 1985
- Acımak 1985
- Kaçış 1985
- Acıların Çocuğu 1985
- Kanun Adamı 1985
- Kadın Bir Defa Sever 1984
- Ayşem 1984
- Ejderin İntikamı 1984
- Darbe 1984
- Halk Düşmanı 1984
- Dönme Dolap 1983
- Gizli Kuvvet 1983
- Bataklıkta Bir Gül 1983
- Kurban 1983
- Küçük Ağa 1983
- Şaka Yapma 1981
- Bay Alkolü Takdimimdir 1981
- Köşe Kapmaca 1979
- Vah Başımıza Gelenler 1979
- Kalleş Adam 1979
- Üç Tatlı Bela 1979
- Cevriyem 1978
- Yüz Numaralı Adam 1978
- Sevgili Dayım 1977
- Hatasız Kul Olmaz 1977
- Lanet / İlenç 1977
- Bir Adam Yaratmak 1977
- Delicesine 1976
- Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976
- Gel Barışalım 1976
- İzin 1975
- Delicesine 1975
- Tatlı Tatlı 1975
- Fıstıklar 1975
- Gördüğün Yerde Vur 1975
- Haydi Gençlik Hop Hop 1975
- Panik 1975
- Yatak Hikayemiz 1975
- Gece Kuşu Zehra 1975
- Çapkın Hırsız 1975
- Beş Milyoncuk Borç Verir misin 1975
- Dayı 1974
- İstek 1974
- Yalnız Adam 1974
- Reisin Kızı 1974
- Hostes 1974
- Kısmet 1974
- Kara Pençe'nin İntikamı 1973
- Düşman 1973
- Öksüzler 1973
- Siyah Gelinlik 1973
- Kara Pençe 1973
- Kaderim Kanla Yazıldı 1973
- Ben Böyle Doğdum 1973
- Katran Bebek 1973
- Yabancı 1973
- Zalim 1973
- Ölüm Satanlar 1973
- Elveda Meyhaneci 1972
- Aşk Fırtınası 1972
- Delioğlan 1972
- Gece 1972
- Bir Aşk Bin Ölüm 1972
- Şehmuz 1972
- Hayatımın En Güzel Yılları 1972
- Çöl Kartalı 1972
- Korkusuz Kaptan Swing 1971
- Yarın Son Gündür 1971
- Yedi Kocalı Hürmüz 1971
- Asrın Kadını 1971
- Çıngar Başlıyor 1971
- Güllü 1971
- Kalleşlere Af Yok 1971
- Ölüm Korkusu 1971
- Sevimli Hırsız 1971
- Kinova - Demir Yumruk 1971
- Üç Öfkeli Adam 1971
- Üç Kabadayı 1971
- On Küçük Şeytan 1971
- Ayşecik Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971
- Kaderin Ağları 1970
- Devler Geliyor 1970
- Mağrur Kadın 1970
- Kalbimin Efendisi 1970
- Gölgedeki Adam 1970
- Üç Kral Serseri 1970
- Küçük Hanımın Şoförü 1970
- Akrep Tuzağı 1970
- Dikkat Kan Aranıyor 1970
- Yeşil Kurbağalar 1970
- Gönül Meyhanesi 1970
- Tatlı Meleğim 1970
- Çakırcalı Mehmet Efe 1969
- Öldüren Aşk 1969
- Boş Çerçeve 1969
- Damga 1969
- Kahraman Delikanlı 1969
- Muhabbet Kuşu 1969
- Bir Çirkin Adam 1969
- Kan Su Gibi Akacak 1969
- Gül ve Şeker 1968
- Maskeli Beşlerin Dönüşü 1968
- İngiliz Kemal 1968
- Gönüllü Kahramanlar 1968
- Korkusuz Yabancı 1968
- Tek Kurşun 1968
- Aşkım Günahımdır 1968
- Kezban 1968
- Maskeli Beşler 1968
- Karaoğlan Yeşil Ejder 1967
- Hindistan Cevizi 1967
- Silahsız Dövüşelim 1967
- Zehirli Hayat 1967
- Sinekli Bakkal 1967
- Aslan Yürekli Reşat 1967
- Demir Yumruklu Üçler 1967
- Erkek Adam Sözünde Durur 1967
- Yıkılan Yuva 1967
- Yarın Çok Geç Olacak 1967
- Kardeş Kavgası 1967
- Serseri 1967
- Üç Sevdalı Kız 1967
- Denizciler Geliyor 1966
- Siyahlı Kadın 1966
- Meleklerin İntikamı 1966
- Vatan Kurtaran Aslan 1966
- Fatih'in Fedaisi 1966
- İntikam Ateşi 1966
- Fırtına Beşler 1966
- Ölüm Yaklaşıyor 1966
- İhtiras Kurbanları 1966
- Altın Küpeler 1966
- Üç Kardeşe Bir Gelin 1965
- Sevgili Öğretmenim 1965
- Artık Düşman Değiliz 1965
- Garip Bir İzdivaç 1965
- Bir Gönül Oyunu 1965
- Babamız Evleniyor 1965
- Severek Ölenler 1965
- Beş Şeker Kız 1964
- Gençlik Rüzgarı 1964
- Bana Derler Külhanlı 1964
- Muhteşem Serseri 1964
- Gecelerin Kadını 1964
- Koçum Benim 1964
- Hızır Dede 1964
- Kral Arkadaşım 1964
- Kimse Fatma Gibi Öpemez 1964
- Sayın Bayan 1963
- Beyaz Güvercin 1963
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