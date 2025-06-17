Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sultan Sarohan, yeni hazırlıklara başladı

        Sultan Sarohan, yeni hazırlıklara başladı

        Sultan Sarohan, Hollywood'da çekimleri tamamlanan aksiyon ve gerilim türündeki 'Reaper'dan sonra yeni bir uluslararası filmin çekimlerine hazırlanmaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni hazırlıklara başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sultan Sarohan, uluslararası kariyerine bir yenisini daha ekliyor. Hollywood’da çekimleri tamamlanan aksiyon ve gerilim türündeki 'Reaper' filmindeki performansıyla beğeni toplayan Sarohan, uluslararası yeni bir projenin hazırlıklarına başladı.

        Ayrıntıları henüz paylaşılmayan yeni sinema filmi, dünya genelinde ses getirmesi beklenen iddialı bir yapım. Sultan Sarohan’ın rol alacağı proje, oyuncunun global arenadaki yükselişini daha da perçinleyecek.

        REKLAM

        Sadece sinemada değil, Türkiye'deki televizyon projelerinde de başarılı bir grafik çizen genç oyuncu, aynı zamanda dizi sektöründe de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sarohan, kariyerini uluslararası başarılarla taçlandırmaya kararlı.

        Sultan Sarohan, kendisine yöneltilen ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken; "Yurt dışında edindiğim tecrübeleri ülkemdeki projelerde de yansıtmak beni çok heyecanlandırıyor. Yeni projeler için çok heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

        SULTAN SARAHON KİMDİR?

        SULTAN SARAHON KİMDİR? 17 Eylül 1995'te Mersin'de dünyaya geldi. Hilal Saral ile Zerrin Tekindor'dan oyunculuk eğitimi alan Sultan Sarohan; 'Kuş Uçuşu', 'Sokağın Çocukları', 'Sıfır Bir', 'Bana Sevmeyi Anlat', 'İtiraf', 'Evli Mutlu Çocuklu', 'Bayramlık', 'Kara Ağaç Destanı'nda rol aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sultan Sarohan
        #ABD
        #Hollywood
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?