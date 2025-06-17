Sultan Sarohan, yeni hazırlıklara başladı

Sultan Sarohan, uluslararası kariyerine bir yenisini daha ekliyor. Hollywood’da çekimleri tamamlanan aksiyon ve gerilim türündeki 'Reaper' filmindeki performansıyla beğeni toplayan Sarohan, uluslararası yeni bir projenin hazırlıklarına başladı.

Ayrıntıları henüz paylaşılmayan yeni sinema filmi, dünya genelinde ses getirmesi beklenen iddialı bir yapım. Sultan Sarohan’ın rol alacağı proje, oyuncunun global arenadaki yükselişini daha da perçinleyecek.

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Sadece sinemada değil, Türkiye'deki televizyon projelerinde de başarılı bir grafik çizen genç oyuncu, aynı zamanda dizi sektöründe de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sarohan, kariyerini uluslararası başarılarla taçlandırmaya kararlı.

Sultan Sarohan, kendisine yöneltilen ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken; "Yurt dışında edindiğim tecrübeleri ülkemdeki projelerde de yansıtmak beni çok heyecanlandırıyor. Yeni projeler için çok heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.