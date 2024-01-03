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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultanbeyli’de yatılı Kuran kursunda yangın

        Sultanbeyli’de yatılı Kuran kursunda yangın

        İstanbul Sultanbeyli'de Kuran kursunun bahçesindeki barakada çıkan yangın, kursun çatısına sıçradı. Kursta yatılı kalan 25 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 03:24 Güncelleme: 03.01.2024 - 03:30
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        Yatılı Kuran kursunda yangın
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        Sultanbeyli’de Kuran kursunun bahçesindeki barakada çıkan yangın söndürüldü.

        Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki Halidiye İlim Yayma Kuran Kursu'nun bahçesindeki barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede kurs binasının çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kursta yatılı kalan 25 kişi yangın nedeniyle kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle kurs binasında hasar oluştu.

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