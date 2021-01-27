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Sultangazi'de hastane otoparkında silahlı saldırı: Amca ve yeğen yaralandı

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark kısmında silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni yaralandı

Sultangazi'de hastane otoparkında silahlı saldırı: Amca ve yeğen yaralandı
DHA

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark kısmında meydana geldi. İddiaya göre, S.C. ve S.C. isimli amca ile yeğen oldukları öğrenilen iki kişi hastanenin otopark kısmında bulundukları sırada 18 yaşlarında olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sırt ve bacaklarından vurulan amca ve yeğen kanlar içinde yere düşerken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. DHA'nın haberine göre; yaralılar, aynı hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayın yaşandığı bölgeye şerit çeken polis ekipleri, bir süre inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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