Sultangazi'de iki kişi arasındaki kavgaya ailelerin dahil olmasıyla olay büyüdü

Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ile bir sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya, tarafların akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.

Olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan bir sürücü ile alkollü olan bir şahıs arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Olaya akrabaların da dahil olmasıyla mahalle savaş alanını aratmazken, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan kadın bir polis memurunun, yaralı ve alkollü olduğu iddia edilen şahsı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişilerin, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldükleri öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.