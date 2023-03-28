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Sultangazi'de kamyona çarpan kamyonet, taksiyi altına aldı: 3 yaralı

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra, aynı yönden gelen taksiyi altına aldı. Feci kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Sultangazi'de kamyona çarpan kamyonet, taksiyi altına aldı: 3 yaralı
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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Habipler Yolu'nda seyir halindeki kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Aynı yönde arkadan gelen taksi, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetin altında kaldı. Kazada, taksi ve kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Habipler Yolu, 1 saat boyunca araç trafiğine kapandı.

SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET KAZAYA NEDEN OLDU

DHA'nın haberine göre kaza, Arnavutköy Habipler Yolu'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrulurken, aynı yönde gelen taksi savrulan kamyonetin altında kaldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada taksi sürücüsü ile yolcu ve kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların yolu kapatması üzerine Arnavutköy Habipler Yolu, 1 saat araç trafiğine kapandı. Yol, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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