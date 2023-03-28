DHA'nın haberine göre kaza, Arnavutköy Habipler Yolu'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrulurken, aynı yönde gelen taksi savrulan kamyonetin altında kaldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada taksi sürücüsü ile yolcu ve kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların yolu kapatması üzerine Arnavutköy Habipler Yolu, 1 saat araç trafiğine kapandı. Yol, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.