Sultangazi'de otel yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi ilçesi Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 27 katlı bir otelin giriş katında bulunan odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler ise tahliye edildi.

AA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ve dumanın tahliye edilmesinin ardından otelde kalanların odalarına dönmesine izin verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.