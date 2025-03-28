Sümela çevresindeki tezgahlar kaldırıldı

Trabzon'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Altındere Vadisi'ndeki manastırın çevresinde görüntü kirliliği oluşturan seyyar tezgahların kaldırmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, manastır çevresinde bulunan 10 tezgahı kaldırdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, turizm destinasyonlarının çevresinin görüntü açısından büyük önem arz ettiği belirtilerek, "Sümela Manastırı, şehrimizin eşsiz yapılarından biri. Çevresinde, vatandaşlarımızı ve turistleri rahatsız eden yapılara izin verilmeyecek. Denetimlerimiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.