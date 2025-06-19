Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sümeyye Aydoğan'ın aşk sessizliği - Magazin haberleri

        Sümeyye Aydoğan'ın aşk sessizliği

        Sümeyye Aydoğan, bir süredir aşk yaşadığı Atakan Hoşgören ile çıktığı tatille ilgili sorular karşısında; "Bu konuyla alakalı bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk sessizliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sümeyye Aydoğan, katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıdı.

        Sümeyye Aydoğan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Atakan Hoşgören ile çıktığı tatille ilgili sorular karşısında; "Bu konuyla alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Bugün burada bu konu hakkında konuşmam çok anlamsız" dedi.

        Atakan Hoşgören ve Sümeyye Aydoğan
        Atakan Hoşgören ve Sümeyye Aydoğan
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sümeyye Aydoğan
        #Atakan Hoşgören
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        Tarihin en büyük satışı
        Tarihin en büyük satışı
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi