Sümeyye Aydoğan: Kolay gelsin
Sümeyye Aydoğan Maslak'taki bir mekân çıkışında görüntülendi. Hızlı adımlarla yürüyerek otomobiline ilerleyen Aydoğan, gazetecilere "Kolay gelsin" demekle yetindi
Giriş: 19.07.2024 - 09:18 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:18
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sümeyye Aydoğan, Maslak'taki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Mekân çıkışında basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla otomobiline doğru ilerleyen 25 yaşındaki oyuncu, soruları yanıtsız bırakıp, "Kolay gelsin" demekle yetindi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ