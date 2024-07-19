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        Sümeyye Aydoğan: Kolay gelsin

        Sümeyye Aydoğan Maslak'taki bir mekân çıkışında görüntülendi. Hızlı adımlarla yürüyerek otomobiline ilerleyen Aydoğan, gazetecilere "Kolay gelsin" demekle yetindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 09:18 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:18
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        "Kolay gelsin"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sümeyye Aydoğan, Maslak'taki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Mekân çıkışında basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla otomobiline doğru ilerleyen 25 yaşındaki oyuncu, soruları yanıtsız bırakıp, "Kolay gelsin" demekle yetindi.

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