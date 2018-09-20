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Bayraktar, Türkiye'nin milli teknolojiyi üretme konusunda 2023 ve sonraki hedeflerine hızla ilerlediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye, uzayda ve havacılıkta hak ettiği yere gelecektir. Milli İHA ve SİHA'ların altında da bu tutku yatıyor. Çocukken bundan çok daha küçük bir etkinliğe gitmiştim. Hayatım boyunca unutmadım. İnşallah bu festival de gençlerimizde aynı etkiyi bırakır. 30 kadar paydaşımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi en büyük paydaşı. Bütün bu altyapıyı onlar kurdu.