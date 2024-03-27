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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sumudica'dan Beşiktaş için transfer itirafı! - Futbol Haberleri

        Sumudica'dan Beşiktaş için transfer itirafı!

        Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica, takımın golcü futbolcusu Denis Dragus ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:07
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        Sumudica'dan Beşiktaş itirafı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Denis Dragus için eski teknik direktörü Marius Sumudica'dan flaş bir transfer itirafı geldi.

        Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya konuşan Sumudica, Denis Dragus ile Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş ve Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın ilgilendiğini açıkladı.

        "DOĞRUDAN TEKLİF YAPTILAR"

        Rumen teknik adam açıklamasında "Beşiktaş ilgileniyor. Hoffenheim'ın Standard Liege'ye doğrudan yaptığı bir teklif var. Onu almak isteyen birkaç takım var" ifadelerini kullandı.

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        Sumudica, Beşiktaş'ın Dragus'u çok istediğini belirtirken; siyah beyazlı ekibin ilgisini, "Beşiktaş, Dragus için deli oluyor." sözleriyle ifade etti.

        Sezon başında Standard Liege'den Gaziantep FK'ya kiralık olarak katılan 24 yaşındaki santrfor, kırmızı siyahlı ekibin forması ile toplamda çıktığı 28 maçta 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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