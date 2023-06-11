Suna Kan hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ülkemizin çok değerli keman virtüözü ve devlet sanatçımız Suna Kan'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suna Kan'ın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizin çok sesli müzik alanında yetiştirdiği büyük değer, dünyaca ünlü keman virtüözlerinden, devlet sanatçımız Suna Kan'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" gönderisinde ifadelerine yer verdi.