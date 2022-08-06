Sungun Babacan vefat etti

Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan, yaşamını yitirdi.

OYUNCULAR SENDİKASI DUYURDU

Babacan'ın vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Babacan, Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ardından meslek yaşamına TRT’de başladı.

1980’li yılların ortalarında TRT’de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı.