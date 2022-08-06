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Haberler Magazin Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti: Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesiydi... Sungun Babacan kimdir? - Magazin Haberleri
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Sungun Babacan hayatını kaybetti: Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesiydi...

Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise ve Mel Gibson gibi pek çok yıldıza sesiyle hayat veren Sungun Babacan, 63 yaşında vefat etti

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti: Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesiydi... Sungun Babacan kimdir? - Magazin Haberleri
Sungun Babacan vefat etti
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Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan, yaşamını yitirdi.

OYUNCULAR SENDİKASI DUYURDU

Babacan'ın vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Babacan, Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ardından meslek yaşamına TRT’de başladı.

1980’li yılların ortalarında TRT’de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİ SESLENDİRMİŞTİ

Birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi.

Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson Babacan'ın sesiyle hayat verdiği aktörler arasında.

ÇEVİRİ VE SESLENDİRME YÖNETMENLİĞİ DE YAPMIŞTI

Babacan uzun yıllar çeviri ve sesledirme yönetmenliği de yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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