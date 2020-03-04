DHA

İzmir'in Menderes ilçesinde 7 yaşındaki oğullarının sünnet düğününde tepki çeken dans görüntüler nedeniyle dava açılan anne, baba ve amca ile 3 dansçının yargılandığı davada karar çıktı. Duruşmada anne A.K., 'taciz iddiasına' isyan etti.

İzmir'in Menderes ilçesinde F.K. ve A.K., oğulları 7 yaşındaki E.K. için 31 Ağustos'ta sokak ortasında sünnet düğünü yaptı. Sünnet düğününe çağrılan 3 kadının yaptığı dansa ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine 3 dansçı ile anne, baba ve amca gözaltına alındı.

'CİNSEL TACİZE AZMETTİRME' VE 'CİNSEL TACİZ' SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI

Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden anne 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal', baba hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'cinsel tacize azmettirme', amca hakkında 'cinsel tacize azmettirme', 3 dansçı hakkında da 'cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı.

AİLE HAZIR BULUNDU, DANSÇILAR GELMEDİ

Davanın Menderes 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, anne A.K., babası F.K. ve amca H.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli'nin de katıldığı duruşmaya dansçılar G.Y., G.K. ve M.M. ise gelmedi.

'TACİZ SUÇLAMASI ZORUMA GİDİYOR'

Duruşmada anne A.K., olay günü dansçıların ne şekilde dans edeceklerine dair bilgisi olmadığını savunarak, "Dans başladıktan sonra müdahale ettik. Orkestracı '1.5 dakika sonra bitecek' dedi, oğlumun sünnet düğününde bir sorun yaşanmasın diye yerime oturdum. Şu an yaşananlardan çok üzgünüm. Cinsel taciz gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalmak zoruma gidiyor. Ben oğlumu 42 yaşında dünyaya getirdim. Kendisinin üzerine titredim. Şu an çocuğuma karşı cinsel taciz iddiasında bulunulması beni çok üzmektedir" dedi.

BAKANLIK AVUKATI TÜM SANIKLARA CEZA TALEP ETTİ

Sanıklar anne A.K., baba F.K. ve amca H.K.'nin avukatı, müvekkillerin iradesi dışında gerçekleşen olay nedeniyle beraat kararı verilmesini talep etti. Sanık dansçı M.M.'nin avukatının da beraat kararı verilmesini talep ettiği duruşmada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ise şikâyetçi olduklarını belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme hakimi, anne, baba ve amca ile dansçılar G.Y. ve M.M. hakkında beraat kararı verirken, sanık G.K.'yi 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Ardından cezayı, iyi hal indirimiyle 10 aya düşürüp, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında erteledi.