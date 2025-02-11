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        Haberler Dünyadan Super Bowl'da Gazze protestosunda bulunan kişi, Kendrick Lamar'ın dansçısı çıktı - magazin haberleri

        Super Bowl'da Gazze protestosunda bulunan kişi, Kendrick Lamar'ın dansçısı çıktı

        Kendrick Lamar'ın Super Bowl'daki devre arası gösterisinde 'Gazze' ve 'Sudan' yazılı pankart açan kişinin, sahadaki dansçılardan biri olduğu açıklandı. Polis, dansçının adını saklı tutarken; bir kişi, o protestocunun kendisi olduğunu öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:07
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        Önceki gece ABD'nin New Orleans kentindeki Caesars Superdome'da oynanan Super Bowl'un devre arası gösterisinde sahne, rap şarkıcısı Kendrick Lamar ve SZA'indi.

        ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olarak nitelendirilen Amerikan Futbol Ligi (NFL) şampiyonluk maçının devre arası gösterisinde, Lamar'ın performansına eşlik eden bir sanatçı, üzerinde 'Sudan' ve 'Gazze' yazılı Sudan - Filistin bayrağı kombinasyonunu açtıktan sonra sahadan atıldı.

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        Amerikan Futbol Ligi (NFL), Sudan ve Gazze eylemi yapan kişinin, Kendrick Lamar ile birlikte sahne alan 400 kişilik saha kadrosunun bir parçası olduğunu doğruladı ancak dansçının bayrağı sergileme izninin olmadığını söyledi.

        NFL sözcüsü Brian McCarthy, ihraç edilen oyuncunun tüm lig stadyumlarından ve etkinliklerinden ömür boyu men edileceğini belirtti.

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        New Orleans polis teşkilatından yapılan açıklamada, söz konusu sanatçının gözaltına alındığı ve olayın ardından stadyumdan atıldığı ancak herhangi bir tutuklama yapılmadığı ve suçlamada bulunulmadığı belirtildi.

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        Polis, dışarı atılan kişinin ismini vermezken, YouTube'da yaptıağı programda ABD'deki bir Müslüman olarak yaşamını anlatan ve siyaseti de tartışan Zül-Qarnain Nantambu, Daily Mail Gazetesi'ne verdiği demeçte, kendisini sahadan atılan sanatçı olarak tanımladı.

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        Zül-Qarnain Nantambu, Super Bowl'dan yaklaşık iki hafta önce Kendrick Lamar'ın şovuna katılımcı olarak işe alındığını söylerken, Lamar'ın, kendisinin planladığı gösteri hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtti. Nantambu, "dünyanın bu bölgelerinde devam eden çatışmaların mağduru olan halklarla dayanışma göstermeyi" amaçlayan bir gösteri düzenlendiğini anlattı.

        Daily Mail'e göre kendisini müzisyen, yönetmen, moda tasarımcısı ve özgürlük savaşçısı olarak tanımlayan Nantambu, "Onların yaşadıklarıyla karşılaştırıldığında lüks bir hayatımız var" dedi.

        #Kendrick Lamar
        #Super Bowl
        #Gazze protestosu
        #super bowlda gazze eylemi
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