SÜPER EL NİNO NEDİR?

Süper El Nino, Pasifik Okyanusu’nun yüzey sularında sıcaklığın normal seviyelerin yaklaşık 2°C ve üzerinde artmasıyla ortaya çıkan güçlü bir iklim olayıdır. Bu durum, klasik El Nino’ya göre çok daha yoğun ve geniş çaplı etkiler doğurur.

Bu süreçte bazı bölgelerde uzun süreli kuraklıklar yaşanırken, bazı alanlarda ise aşırı yağışlar ve sel riskinde belirgin artış görülür. Aynı zamanda küresel sıcaklıkların yükselmesine ve ekstrem hava olaylarının daha sık yaşanmasına zemin hazırlayabilir.

Uzmanlar, Süper El Nino’yu dünya iklim sistemi üzerinde ciddi değişimlere yol açabilen güçlü bir “ısınma evresi” olarak değerlendiriyor.