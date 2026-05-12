Süper El Nino nedir? Süper El Nino neden olur, ne zaman başlayacak, dünyayı nasıl etkileyecek?
Son yıllarda hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin dışında yaşanan dalgalanmalar, iklim dengesini de önemli ölçüde etkiledi. Özellikle ani sıcaklık artışları, Süper El Niño ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Peki, Süper El Niño nedir ve hangi etkileri beraberinde getirir? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
SÜPER EL NİNO NEDİR?
Süper El Nino, Pasifik Okyanusu’nun yüzey sularında sıcaklığın normal seviyelerin yaklaşık 2°C ve üzerinde artmasıyla ortaya çıkan güçlü bir iklim olayıdır. Bu durum, klasik El Nino’ya göre çok daha yoğun ve geniş çaplı etkiler doğurur.
Bu süreçte bazı bölgelerde uzun süreli kuraklıklar yaşanırken, bazı alanlarda ise aşırı yağışlar ve sel riskinde belirgin artış görülür. Aynı zamanda küresel sıcaklıkların yükselmesine ve ekstrem hava olaylarının daha sık yaşanmasına zemin hazırlayabilir.
Uzmanlar, Süper El Nino’yu dünya iklim sistemi üzerinde ciddi değişimlere yol açabilen güçlü bir “ısınma evresi” olarak değerlendiriyor.
NEDEN SÜPER?
Sıcaklık artışının 2°C ve üzerine çıkmasıyla “Süper” olarak tanımlanan bu evre, normal El Niño’ya kıyasla çok daha güçlü ve yıkıcı etkiler ortaya çıkarır. Bu süreç, küresel ölçekte aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli yaşanmasına neden olabilir.
SÜPER EL NİNO TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
Türkiye’de yaz aylarında daha sıcak ve kurak hava koşulları, kış aylarında ise düzensiz ve ani yağışlar görülebileceği ifade ediliyor. Bu durum, tarım ve su kaynakları üzerinde de baskı oluşturabilir ve mevsimsel dengesizlikleri artırabilir.